Na Českolipsku chystají Půta i Volfová před druhým kolem kontaktní kampaň

Oba kandidáti do Senátu za obvod 36 na Českolipsku chystají před druhým kolem voleb kontaktní kampaň, oslovit chtějí voliče i přes sociální sítě a své podporovatele. Čekají je také tři debaty, jedna v Českém rozhlase a dvě televizní, na CNN Prima News a v České televizi. V prvním kole vyhrála poslankyně a končící starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO), druhým kandidátem je hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj - SLK). Druhé kolo se koná tento týden od pátečních 14:00 do sobotních 14:00.
"Budeme se snažit i s kolegy být co nejvíce v regionu, potkat se s lidmi," řekla dnes ČTK Volfová. V kampani chce zdůraznit, že se nechystá kumulovat funkce. "Pokud dostanu důvěru voličů, tak budu na plný úvazek pouze senátorkou. Starostkou nebudu," dodala. O víkendu sice ANO v komunálních volbách v České Lípě skončilo jen těsně druhé, přesto šanci, že by se i tak mohla stát znovu starostkou, považuje Volfová za mizivou. "To je pravděpodobnost asi 0,01 procenta," řekla. Pokud bude zvolena senátorkou, nebude moci být ani poslankyní.
Volfová v první kole získala 35,05 procenta hlasů, Půta 32,66 procenta. Hlasovalo 38,38 procenta voličů, kteří si vybírali z pěti kandidátů. Hejtman chce voliče oslovit i za pomoci svých podporovatelů při kontaktní kampani a na sociálních sítích. "Cílem druhého kola je jednak připomenout lidem, kteří mi dali podporu v prvním kole, že ještě je druhé kolo, že ty volby neskončily, ale pokračují. A budeme se snažit mluvit s lidmi, kteří v prvním kole volili Jiřího Voseckého a Víta Vomáčku, že to druhé kolo tady je a že v řadě témat si myslím, že mám podobné názory a cíle, jako měli jejich preferovaní kandidáti," řekl ČTK Půta.
Vosecký obhajoval v tomto senátním obvodu mandát, který získal ještě v barvách SLK. Tentokrát neúspěšně kandidoval jako nezávislý. Zatím se nerozhodl, zda někoho z postupujících kandidátů veřejně podpoří. "Pořád o tom přemýšlím," řekl dnes Vosecký ČTK
Vomáčka kandidoval za ODS, Půta zatím získal podporu krajského zastupitelského klubu SPOLU, jehož je ODS součástí. "Zastupitelský klub SPOLU pro Liberecký kraj projednal výsledek prvního kola senátních voleb v obvodu Česká Lípa a rozhodl se vyjádřit podporu kandidatuře Martina Půty ve druhém kole," uvedl za klub náměstek libereckého hejtmana Edvard Kožušník (ODS).