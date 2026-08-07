Na Českolipsku kandiduje do Senátu pět lidí, je to nejméně od roku 1996

Na Českolipsku bude do Senátu kandidovat pět lidí, o polovinu méně než před šesti lety. ČTK to dnes řekla mluvčí českolipské radnice Markéta Žitná. Post v Senátu bude už podruhé obhajovat Jiří Vosecký, tentokrát ale jako nezávislý, kandidaturu oficiálně oznámili i další tři lidé, svého kandidáta postavili také komunisté, zjistila ČTK. První kolo senátních voleb se uskuteční spolu s komunálními volbami 9. a 10. října.
Místo v Senátu bude podruhé obhajovat Vosecký, který je senátorem od roku 2014. Kvůli obhajobě mandátu se pětasedmdesátiletý politik rozhodl opustit hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), jehož byl dlouholetým členem. Jako hlavní důvod uvedl nesouhlas se směřováním hnutí a ztrátou jeho původních hodnot. Jeho protikandidátem bude předseda SLK hejtman Martin Půta, který dostal na sněmu hnutí loni na podzim větší podporu, když jeho kandidaturu podpořilo 42 přítomných, zatímco Voseckého devět.
O post senátora za Českolipsko má letos zájem také nejsilnější vládní strana ANO, která před šesti lety kandidáta nepostavila. Do boje s hejtmanem vyslala starostku České Lípy a poslankyni Jitku Volfovou. Pokud zvítězí, o mandát v Poslanecké sněmovně přijde, v dolní komoře by ji pak měl nahradit starosta Ralska Miloslav Tůma, který je náhradníkem. Vlastního kandidáta letos nepostavila SPD, podpoří kandidátku koaličního ANO Volfovou, zjistila ČTK.
Do Senátu bude v obvodu 36 Českolipsko znovu kandidovat Vít Vomáčka z ODS, kterého Vosecký před šesti lety porazil. Svého kandidáta mají také komunisté, kteří od roku 1996 žádné senátní volby na Českolipsku nevynechali. "Kandidovat bude Leoš Hamrský," odpověděl na dotaz ČTK krajský předseda KSČM František Chot. Hamrský je z Liberce a v minulosti za stranu kandidoval v krajských volbách, do zastupitelstva se ale nedostal.
Senátní obvod 36 zahrnuje Českolipsko a část Liberecka a Mělnicka. Před šesti lety vybírali voliči z deseti kandidátů. Funkci obhajoval Vosecký, který ve druhém kole porazil kandidáta ODS Vomáčku, když získal 52,87 procenta hlasů. K urnám přišlo ve druhém kole 11,40 procenta voličů.
Přehled kandidátů pro senátní obvod 36
Navrhující strana seskupení Kandidát 2026 Kandidát 2020
ANO 2011 Jitka Volfová
ČSSD Jaroslav Křupala
KSČM Leoš Hamrský Miloš Tita
Nezávislý kandidát Jiří Vosecký, senátor Riedl Jan
ODS Vít Vomáčka Vít Vomáčka
Piráti Petr Jeník
Spolehnutí Petr Skokan
Starostové pro Liberecký kraj Martin Půta Jiří Vosecký, senátor
SPD Libor Křenek
TOP 09, SEN 21 a KDU-ČSL Libor Šmejda
Trikolóra Jaroslav Štěrba
zdroj: ČTK