Na Českolipsku utrpěl těžké zranění motocyklista při čelním střetu s autem

Těžké zranění utrpěl dnes na Českolipsku motocyklista, který se v zatáčce čelně střetl s osobním autem. Nehoda se stala před 11:30 na silnici 270 u Ralska. Motocyklista jel ve směru z Břehyně na Hradčany, řekla dnes ČTK regionální mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.
"V zatáčce se dostal do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem," dodala. Okolnosti a příčina nehody se podle ní šetří.
Těžce zraněného motocyklistu záchranáři vrtulníkem přepravili do traumacentra liberecké nemocnice. Řidič osobního vozidla vyvázl bez zranění. "Dechová zkouška na alkohol byla u něj negativní," řekla Šrýtrová.
Silnice II. třídy je po nehodě uzavřená. Policie na svém dopravním webu odhaduje, že omezení potrvá do 15:00.