Na divadelní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou odehrají ochotníci 12 inscenací

Dvanáct inscenací odehrají ochotníci z celé země na 57. ročníku Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou na Semilsku. Národní přehlídka venkovských divadelních souborů začne tento pátek a potrvá do soboty příštího týdne. Přehlídku zahájí soubor ŠAMU Štítina muzikálem Spamalot Erica Idlea a Johna Du Preze. Letošním speciálním hostem přehlídky bude herec Jaroslav Satoranský, beseda s ním bude v pondělí 12. října. ČTK o tom informovala mluvčí festivalu Jana Fričová.
Přehlídka je určená pro ochotníky z obcí s maximálně 6000 obyvateli. Představují se na ní soubory, které vzešly z krajských soutěží. I letos bude součástí národní přehlídky volně přístupný seminář, který bude každý večer po představení. "Účastníci v něm společně rozeberou za odborné moderace Tomáše Čivrného právě zhlédnutou inscenaci a své postřehy pak následující den konfrontují s odbornou porotou při rozborovém semináři," dodala Fričová.
Divadelní představení opět doplní několik výstav. "Za loňským ročníkem ve fotografiích Ivo Mičkala se mohou zájemci ohlédnout ve foyeru městského řadu. Výstava ke 240leté historii ochotnického divadla ve Vysokém nad Jizerou je připravená v místním vlastivědném muzeum a pod divadelní střechou bude možné zavzpomínat na nestorku místního souboru, legendární lidovou vypravěčku krkonošských poudaček Slávku Hubačíkovou, která zemřela letos v dubnu," dodala ředitelka divadelní přehlídky Svatava Hejralová.