Na hlavní pláži Máchova jezera přibudou dvě hřiště a půjčovna lehátek

Samoobslužné platební kiosky, dvě nová hřiště a přidání další půjčovny lehátek a slunečníků budou letošními novinkami na městských plážích Máchova jezera v Doksech na Českolipsku. Za vstup na pláže ale lidé zaplatí více. Vstupné se zvyšuje po čtyřech letech, řekl ČTK ředitel dokských technických služeb (TSMD) Martin Oumrt, které mají pláže ve správě. Další oblíbené letovisko v Libereckém kraji, hrádecká Kristýna, opravila některé chatky, vylepšila podmínky pro karavanová stání i parkování aut. V Sedmihorkách v Českém ráji budou mít nové animační programy, vyplývá z ankety ČTK.
Základní vstupné pro tři pláže Máchova jezera - hlavní, Klúček i Staré Splavy, stoupne z 80 na 100 korun, zlevněné ze 40 na 50 Kč. Cena ale bude záviset i na počasí. "Budou tři cenové hladiny. Když bude ošklivo, bude jednotné vstupné 20 korun. Pokud bude takové nejisté počasí, kdy to bude na koupání, ale třeba hrozí nějaké deště, tak bude vstupné za 50 procent ceníku. A když bude klasické hezké letní počasí, tak bude vstup za 100 procent ceníku," řekl Oumrt.
Novinkou podle něj bude zřízení samoobslužných platebních kiosků. "To znamená, že část pokladen bude s lidským personálem, část bez něj. Tímto krokem se město Doksy posouvá do 21. století," uvedl ředitel technických služeb.
Další významnou novinkou podle něj je zřízení dvou hřišť na hlavní pláži, hotové by měly být do konce června. Jedno bude dětské a druhé workoutové. "Hřiště budou mít moderní povrch, který bude na bázi drcené gumy," řekl Oumrt.
Na hlavní pláži bude také nově půjčovna slunečníků a lehátek. Loni byla jen ve Starých Splavech, kde se podle ředitele TSMD osvědčila. "Pokud bylo hezké počasí, tak byla během prvních dvou hodin otevírací doby všechna lehátka obsazená," dodal. Letos bude podle něj na hlavní pláži k zapůjčení 80 lehátek a ve Starých Splavech 60.
V městském rekreačním areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou na Liberecku budou moci jednodenní návštěvníci využít nově zpevněnou parkovací plochu se vsakováním vody a jasně vyznačenými místy. "Už by se nemělo stávat, že si auta navzájem blokují cestu nebo že odletující kamínky poškodí okna. Navíc se jedná o parkování ve stínu stromů, které jsme na parkovací ploše vysadili," uvedl ředitel městské společnosti Kristýna Miroslav Souček. Podle něj také pokračovali v úpravách pláží. "Už od loňska máme oddělené psí pláže, aby měl každý svůj prostor – plavci, paddleboardisté, rybáři i návštěvníci se psy. Snažíme se, aby se jednotlivé skupiny vzájemně neomezovaly a všichni se tu cítili bezpečně a pohodlně," řekl.
Vylepšení doznal na Kristýně i kemp, v němž je 76 chatek, penzion s 11 pokoji a prostor pro 650 stanů a karavany. "Dokončili jsme další zpevněná karavanová stání. Dnes už si mohou lidé on-line rezervovat téměř 60 míst a nemusejí jezdit takzvaně naslepo s nejistotou, zda něco najdou. Zároveň jsme pokračovali v úpravách sociálního zázemí a zrekonstruovali další část chatek. Hosté tam mají nové koupelny se sprchami a modernější vybavení obytných částí," dodal Souček. Ceny pro ubytované v kempu vzrostly na Kristýně v procentech, jednorázové vstupné na pláže je stejné jako loni.
Autocamp v Sedmihorkách v Českém ráji má stejné ceny jako loni. Podle majitele kempu Romana Rákosníka největší investicí je modernizace čistírny odpadních vod za 2,5 milionu korun. "Jinak se dělala běžná údržba. Ale budeme mít nové animační programy," dodal Rákosník. Bez výraznějších novinek bude v této sezoně i kemp ve Sloupu v Čechách na Českolipsku. "Neměnili jsme ani ceník," dodala za kemp Radmila Jiráčková.