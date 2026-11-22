V horských oblastech Libereckého kraje do rána nasněžilo, teploty v Jizerských horách a západních Krkonoších klesají pod nulu, silnice jsou ale sjízdné. Hlavní tahy jsou většinou po chemickém ošetření jen holé a mokré, místy mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Pozor by si měli dát motoristé v horách na silnicích nižších tříd, ale také třeba na parkovištích, kde zůstává sníh ležet. Žádné problémy zatím podle policie v kraji hlášené nejsou, zjistila ČTK.
Liberecký kraj je z velké části horskou a podhorskou oblastí, krajská společnost Silnice LK zajišťuje údržbu téměř 2065 kilometrů krajských silnic druhých a třetích tříd, chemicky letos ošetřuje 1080 kilometrů, což je přes 52 procent krajských komunikací. Ne všude je ale možné solit. Kraj leží na území Krkonošského národního parku, chráněných oblastí Jizerských a Lužických hor a Kokořínska, kde jsou omezení zejména z důvodu ochrany životního prostředí, zvláště chráněných druhů a vodních zdrojů.
Zhruba 880 kilometrů silnic se tak v zimě sype pískem nebo kamennou drtí, kolem 25 kilometrů silničáři jen protahují pluhy bez posypu. Bez údržby zůstane v zimě 56 kilometrů silnic, většinou jde o málo vytížené komunikace třetích tříd, po nichž nejezdí veřejná doprava. Výjimkou je silnice druhé třídy kolem přehrady Souš v Jizerských horách, která je od půlnoci na sobotu pro dopravu zavřená. Zhruba 6,5 kilometru dlouhý úsek kolem přehrady Souš se uzavírá kvůli ochraně pitné vody, silnice slouží v zimě běžkařům.