V Libereckém kraji mrzne, teploty hlavně v horských oblastech klesají i k minus sedmi stupňům Celsia, na Dvoračkách v Krkonoších naměřili před rozedněním minus 10,3 stupně. Hlavní tahy jsou většinou holé a po chemickém ošetření vlhké, mohou ale namrzat. Silničáři proto doporučují zvýšenou opatrnost. Podle policie zatím žádné problémy v kraji hlášené nejsou. Teploty v kraji zůstanou podle meteorologů pod bodem mrazu i přes den a to nejen v horách.
Liberecký kraj je z velké části horskou a podhorskou oblastí, chemicky se udržuje jen zhruba 52 procent komunikací. Kvůli ochraně přírody a zdrojů vody není možné všude solit. Na silnicích nižších tříd hlavně v horských oblastech musí proto motoristé počítat na silnicích s ujetou vrstvou sněhu po předchozím sněžení, která je krytá pískem nebo kamennou drtí, zhruba 25 kilometrů se jen pluhuje.
Bez údržby zůstává v zimě 56 kilometrů silnic. Od víkendu je pro dopravu uzavřená silnice druhé třídy kolem přehrady Souš v Jizerských horách, která se v zimě zavírá kvůli ochraně pitné vody.