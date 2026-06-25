Na hradě Bezděz na Českolipsku bude po 240 letech Černá madona montserratská

Na státním hradě Bezděz na Českolipsku bude po 240 letech opět Černá madona montserratská. Kopii původní sošky v hradní kapli posvětí příští týden v sobotu kněz Kamil Škoda. V tiskové zprávě o tom dnes informovala regionální mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová. Originál vzácné sošky byl na Bezdězu v letech 1666 až 1786.
Osmdesáticentimetrovou repliku vzácné sošky vytvořil akademický sochař Michal Vácha z labského pískovce. Pracoval na ní zhruba půl roku. "Madona bude umístěna na železném, ručně kovaném barokním podstavci v kapli na kněžišti za původním oltářem a stane se trvalou upomínkou slavné bezdězské historie," dodala.
"Mám velkou radost, že na Bezdězu bude prezentována kopie Černé madony montserratské a bude tak návštěvníkům připomínat, proč se Bezděz kdysi stal významným poutním místem," uvedl kastelán hradu Kamil Seidl.
Na Bezděz se původní dřevěná soška vysoká 1,2 metru dostala díky dojednanému sňatku španělské infantky Marie a budoucího rakouského císaře Ferdinanda III. "Součástí Mariina doprovodu byl i benediktinský mnich Peňalosa de Modragon, který s sebou ze Španělska přinesl tři kopie Panny Marie montserratské. Jednu sošku ponechal ve Vídni, druhá se dostala do pražského kláštera Emauzy a třetí pak v roce 1666 doputovala na Bezděz," uvedla Bidlasová. Hrad v té době podle ní už několik let fungoval jako benediktinský klášter a díky sošce se z Bezdězu stalo významné poutní místo, kam přicházely zástupy lidí.
Na hradě zůstala madona tehdy 120 let. "Během josefínských reforem byla soška v roce 1786 přenesena do kostela svatého Bartoloměje a Nanebevzetí Panny Marie v Doksech, kde je dodnes k vidění uprostřed barokního oltáře," dodala mluvčí.
Majestátní gotický hrad Bezděz byl založený Přemyslem Otakarem II. v letech 1264 až 1278. Představuje jeden z nejzachovalejších příkladů čisté středověké hradní architektury ve střední Evropě. Bezděz byl ve 13. století místem věznění mladého Václava II., v 19. století si hrad a jeho okolí vybral Karel Hynek Mácha jako scenérii pro svoje oceňované dílo Máj. Letos k výročí 190 let od úmrtí tohoto básníka je na hradě výstava nazvaná "Máchův Máj: kniha v mnoha podobách 1836-1972", která představuje 90 vydání tohoto díla.
Bezděz využívá jako kulisu pro psaní svých středověkých detektivních příběhů také současný spisovatel Vlastimil Vondruška. Letos v létě Vondruška na hradě opět povede několik komentovaných prohlídek, nejbližší bude 11. července.