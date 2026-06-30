Na hradě ve Frýdlantu přibude prohlídkový okruh, bude v přízemí a podzemí

Na státním hradě a zámku v příhraničním Frýdlantu na Liberecku přibude prohlídkový okruh. Návštěvníkům umožní nahlédnout do běžně nepřístupných míst v přízemí a sklepení hradu. Prohlédnout si budou moci i místnosti zazděné za druhé světové války před nacisty, ve kterých byl ukrytý clam–gallasovský archiv. V tiskové zprávě o tom dnes informovala regionální mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.
"První návštěvníci si novým okruhem projdou 18. a 25. července, od srpna bude tato trasa nabízena již pravidelně od úterý do neděle," dodala Bidlasová.
Trasa v přízemí hradu povede 11 místnostmi, ve kterých jsou knihovna, archiv, vrchnostenská kancelář, kancelář lesní správy z 19. století, hradní kuchyně či spižírna. Návštěvníky zavede i do sklepení, což je nejstarší část hradu, neboť jde o původní prostory starého paláce s věží.
"Osobně považuji prohlídku sklepení za nejzajímavější část nového okruhu, protože je zde dochována obdélníková místnost s valenou klenbou a malým oknem, kdy můžeme návštěvníky upozornit na tloušťku stěn a tím tak názorně poukázat na stavebně–historický vývoj hradu. Konkrétní ukázka má vždy lepší dopad než teorie. Také zde ukážeme místnosti, které byly za dob druhé světové války zazděny a před nacisty se zde ukrýval starý clam–gallasovský archiv. V místnostech budou nainstalovány bedny, které byly ve sklepení během války uloženy," dodal kastelán státního hradu a zámku Frýdlant Jiří Holub.
Středověký hrad a renesanční zámek, který je ve Frýdlantu na čedičové skále nad Smědou, patří mezi nejnavštěvovanější památky v Libereckém kraji. Loni si ho prohlédlo přes 63.000 lidí. Rodů Gallasů a později Clam-Gallasů patřil tři století, až do znárodnění na základě Benešových dekretů v roce 1945. Tento šlechtický rod vtiskl zámku a hradu podobu, jakou má dnes.