Na Javorníku u Liberce přibyla nová rozhledna, zatím je ve zkušebním provozu. Vznikla přestavbou telekomunikačního stožáru na vrcholu kopce u hotelu Obří sud. Nabízí pohled na Liberec, Ještědský hřbet, Jizerské a Lužické hory, Ralskou pahorkatinu i Český ráj. V tiskové zprávě o tom dnes informoval vedoucí provozu Adventure Park Liberec Tomáš Zachoval, v jehož areálu rozhledna stojí.
Ve zkušebním provozu je vyhlídka přístupná od konce září, oficiální otevření bude na státní svátek 28. října. "Jsme rádi, že jsme ji mohli zpřístupnit ještě před slavnostním otevřením a umožnit návštěvníkům znovu se rozhlédnout z Javorníku do širokého okolí. Dosavadní ohlasy jsou velmi pozitivní a věříme, že se rozhledna brzy zařadí mezi oblíbené výletní cíle v regionu," uvedl Zachoval.
Na Javorník se rozhledna vrátila zhruba po 70 letech. Od roku 1924 zde přes 20 let stála 18 metrů vysoká dřevěná Blaschkova věž, stržena byla po druhé světové válce. Nová vyhlídka vznikla přestavbou telekomunikačního stožáru, kdy k ocelové konstrukci přibylo schodiště, odpočinkové podesty a vyhlídkový ochoz. Na výšku má rozhledna skoro 50 metrů, vyhlídková plošina je v 35metrové výšce a vede k ní 186 schodů. Stavba dál plní i původní funkci vysílače.