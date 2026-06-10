Na kopci Špičák v České Lípě přibyly nové stezky, lavičky i výtvarná díla

Nové stezky, místa k odpočinku i výtvarná díla nabízí nově příměstský les na kopci Špičák v České Lípě. Obnova oblíbeného cíle místních i turistů přišla na víc než dva miliony korun, Městským lesům Česká Lípa se na projekt podařilo získat dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, která náklady pokryla, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.
Špičák je výraznou čedičovou dominantou na severním okraji České Lípy. Na jeho vrcholu stojí 14 metrů vysoká cihlová věž z roku 1885, která ale v současné době slouží jako telekomunikační vysílač a veřejnosti běžně přístupná není. Úpravy se dotkly nejen samotného vrcholu, ale také okolního lesa, cílem bylo zpříjemnit pobyt návštěvníkům. Součástí úprav byly i běžné lesnické zásahy, včetně těžby dřeva a úklidu klestí, které navazují na dlouhodobou péči o les.
Úpravou prošly stezky, přibyly i nové. "Na několika místech jsou nové lavičky, které návštěvníkům umožní odpočinout si během výstupu nebo si vychutnat okolní přírodu. Jedním z největších lákadel je nově upravená vyhlídka, která nabízí krásný pohled na Českou Lípu i okolní krajinu. Cestu na vrchol navíc zpestřuje sedm dřevěných soch. Ty vznikly při českolipském Dřevosochání na hradě Lipý," řekla mluvčí radnice.
Přibylo zhruba 1,3 kilometru zpevněných cest. "Vesměs jsou všechny do šíře dvou metrů a jejich součástí je přibližně 30 svodnic, které pomáhají odvádět dešťovou vodu a chránit cesty před poškozením," doplnil ředitel městských lesů Petr Kreisinger. Aby si Špičák zachoval přírodní charakter i do budoucna, apelují správci lokality na ohleduplné chování návštěvníků. V poslední době se stále častěji setkávají s odhazováním odpadků a poškozováním okolní přírody.
Výzva směřuje také k cyklistům, kteří by neměli podle Kreisingera ničit povrch cest prudkým brzděním. Pro sportovní jízdu mohou využít přilehlý singltrek. Bezmála tři kilometry dlouhou trasu určenou cyklistům všech věkových kategorií dokončily na Špičáku městské lesy v roce 2018. Pracuje se ještě na lesní cestě na severní straně kopce, která vede od zahrádkářské kolonie směrem k letišti. Součástí prací je budování propustků, příkopů a vsaků, které pomohou zlepšit hospodaření s dešťovou vodou.
Na tuto akci chtějí městské lesy získat podporu z Lesnického fondu Libereckého kraje. Práce dělají postupně s ohledem na počasí, hotovo by mělo být do konce června. "Opravená cesta bude v budoucnu sloužit také jako trasa pro přepravu vytěženého dřeva. Díky tomu by se mělo omezit využívání cyklostezky ve směru od Písečné k České Lípě a dál k teplárně, čímž se předejde jejímu nadměrnému zatěžování," dodal ředitel městských lesů.