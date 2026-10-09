Na křestním jméně záleží, potvrdí komedie

Inscenace Na křestním jméně záleží – to je úspěšný kus, dvě skvěle napsané role pro dva skvělé herce.
Hrají Antonie Talacková a Igor Bareš.
Představení začíná od 19 hodin, vstupné je 490 korun.
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Inscenace Na křestním jméně záleží – to je úspěšný kus, dvě skvěle napsané role pro dva skvělé herce.
Hrají Antonie Talacková a Igor Bareš.
Představení začíná od 19 hodin, vstupné je 490 korun.
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...
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Komunální a senátní volby 2026 pokračují v sobotu 10. října druhým a zároveň posledním dnem hlasování. Do kolika hodin jsou otevřené volební místnosti, kde můžete volit, jaké doklady si vzít a jak...
Jedna výluka končí, další začíná. Od neděle 11. října se tramvaje vrátí do Olšanské ulice, současně ale přestanou jezdit mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou. Omezení potrvá až do 18. prosince a...
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Přijďte si užít sportovní den v areálu Termit v Doksech.
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Z důvodu pádu člověka do kolejiště byl v pátek večer zastaven provoz na lince A, konkrétně mezi stanicemi Želivského a Dejvice. Dotyčná žena na místě zemřela.
Na Božím Daru na Karlovarsku lidé mohou zvolit teprve druhého porevolučního starostu. V čele města stojí nepřetržitě od roku 1990 Jan Horník (STAN), který...