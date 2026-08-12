Na libereckém Ještědu dnes částečné zatmění Slunce sledovaly stovky lidí

Na vrcholu libereckého Ještědu dnes částečné zatmění Slunce sledovaly stovky lidí. Společné pozorování s výkladem a možností bezpečně se na Slunce podívat připravilo na západní pozorovací terase u stejnojmenného hotelu a vysílače pro zájemce science centrum iQLandia. Lidé obsadili nejen vyhlídkovou terasu, ale i další místa na vrcholu, odkud mohli zapadající Slunce sledovat.
Vrchol Ještědu ve výšce 1012 metrů nad mořem je pro pozorování zapadajícího Slunce ideální, výhled neruší žádné hory a dnes ani mraky. IQLandia nabízela i pohled dalekohledem. Vidět tak mohli lidé nejen samotné zatmění, ale také protuberance nebo sluneční skvrny. "Myslím, že se ta akce povedla, lidi si půjčovali mezi sebou i brýle, které jsme měli k dispozici u stánku, atmosféra byla fajn," řekl ČTK mluvčí iQLandie Pavel Matoušek.
Zájem o pozorování zatmění byl podle Matouška zřejmě největší z akcí, které liberecké planetárium organizuje. "Letošní zatmění je výjimečné tím, že nastalo nedlouho před západem Slunce," řekl vedoucí libereckého planetária v iQLandii Martin Gembec, který sám vyrazil s výpravou sledovat zatmění do Španělska. Na severu země v takzvaném pásu totality severně od Madridu zmizelo Slunce na necelé dvě minuty.
Liberecké planetárium nabízí i pohled na úplné zatmění slunce, které Gembec natočil 8. dubna 2024 v USA, kdy s sebou měl speciální objektiv. "Můžeme tak zprostředkovat tento úchvatný pohled na oblohu i běžným návštěvníkům v našem planetáriu," dodal. Úplné zatmění Slunce tak mohou lidé v Liberci sledovat kdykoli i při zatažené obloze. A těm, kdo letos zatmění Slunce nestihli, radí Gembec vyrazit příští léto na sever Maroka, Gibraltar, Tunisko nebo pobřeží Egypta u Rudého moře, 2. srpna tam bude vidět "zatmění století".
Dnešek ale nenabízí jenom zatmění Slunce, v noci budou také ideální podmínky k pozorování meteorického roje Perseid. Na rozdíl od zatmění Slunce není třeba speciální vybavení. Ideální je ale nemít v okolí zdroj světla, z tohoto pohledu není vrchol Ještědu pro pozorování vhodný kvůli nasvícení. Astronomové doporučují k pozorování lokality dál od měst nebo v odlehlých horách. Ideální je v Libereckém kraji temná oblast na Jizerce.