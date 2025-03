„Návrhem jsme chtěli vzdát hold známému turnovskému rodákovi Čeňku Pacltovi. Cestovatel a dobrodruh, který se narodil v domě přímo na turnovském náměstí, jako první Čech navštívil pět obydlených kontinentů,“ uvedla mluvčí Turnova Marcela Jandová.

Chatbot funguje rychle a jednoduše – odpovídá na základě informací z webu města. Efektivně prohledá vše dostupné a podá srozumitelnou odpověď.

„Stačí se zeptat zcela konkrétně na to, co hledáte nebo co vás zajímá. Můžete začít třeba s dotazem na to, kdo byl a co zažil Čeněk Paclt,“ dodala Jandová.