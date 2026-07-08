Na nové vedení Krajské nemocnice Liberec chce kraj vypsat výběrové řízení

Na nové vedení Krajské nemocnice Liberec chce Liberecký kraj vypsat výběrové řízení, podmínky musí projednat i menšinoví akcionáři, jimiž jsou města Liberec, Turnov a Frýdlant. Počet členů představenstva se sníží ze současných devíti na sedm, nové vedení by mělo nastoupit od 1. ledna 2027. Funkční období bude pětileté, řekl dnes novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Kraj je hlavním akcionářem nemocnice.
Výběrové řízení bude na obsazení šesti postů, nebude se týkat předsedy představenstva a generálního ředitele nemocnice, jímž zatím zůstane Richard Lukáš. "Považujeme jako akcionáři za důležité, aby kontinuita ve výstavbě centra urgentní medicíny byla právě takto personálně garantována, generální ředitel bude i součástí výběrové komise. Parametry výběrového řízení projednají rady a zastupitelstva jednotlivých akcionářů a předpokládáme, že bude vypsáno někdy v září," doplnil Půta.
Největší zdravotnické zařízení v Libereckém kraji - Krajská nemocnice Liberec (KNL) se od 1. ledna sloučila s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa. Vzniklo tak zařízení s více než 1600 lůžky, které se zhruba 4750 zaměstnanci patří k desítce největších nemocnic v Česku. Českolipská nemocnice spojením zanikla, její majetek přešel na KNL. V loňském roce hospodařily nemocnice s obratem dohromady kolem 8,5 miliardy korun.
"Na ředitele základní školy s rozpočtem pět milionů korun ročně děláme výběrová řízení pravidelně v intervalech jednou za šest let. Tak v nemocnici, která v letošním roce pravděpodobně překročí desetimiliardový obrat, považujeme za racionální výběrová řízení udělat také. Předpokládám, že se současní členové představenstva do výběrového řízení přihlásí," uvedl Půta. Výběrové řízení bude dvoukolové, o novém vedení budou už podle hejtmana rozhodovat v Liberci, Turnově a Frýdlantu nově zvolená městská zastupitelstva.
KNL pracuje na největší investici za posledních 40 let - v areálu v Liberci staví centrum urgentní medicíny (CUM). Práce na projektu zhruba za čtyři miliardy korun začaly na jaře 2023, nabraly ale zpoždění, a stavba by tak měla být hotová až v prvním čtvrtletí 2028. Projekt financuje nemocnice a města Liberec, Turnov a Frýdlant, která jsou spoluvlastníky. Největší část nákladů ale nese Liberecký kraj, který se zavázal na stavbu dát téměř 2,1 miliardy korun, přes miliardu si půjčil.