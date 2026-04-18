Na obnově barokních teras zámku v Zákupech budou spolupracovat NPÚ, kraj a město

Na obnově cenných barokních teras zámku v Zákupech na Českolipsku budou spolupracovat Národní památkový ústav (NPÚ), Liberecký kraj a město. U příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel podepsali dnes jejich zástupci memorandum o spolupráci přímo u teras v zákupském parku. Liberecký kraj se zavázal přispět na projektovou přípravu deseti miliony korun, milion přidají Zákupy, financování obnovy teras odhadované na 100 milionů korun zajistí NPÚ, řekla ČTK ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková.
Podobné spolufinancování obnovy památek není podle Goryczkové obvyklé. "My samozřejmě, co se týče památkového dohledu a výkonu odborné památkové péče, spolupracujeme s kraji velmi intenzivně, ale už se nestává tak často, že by bylo ze strany krajů podporováno financování obnovy státního objektu. Dokonce jsme většinou z grantových projektů vyloučeni, nicméně v tomto případě je to o to unikátnější, že vlastně je to trojí financování a v tom já vidím obrovskou sílu a obrovské pozitivum," dodala ředitelka NPÚ.
Terasy v zámecké zahradě v Zákupech jsou ojedinělou ukázkou italského zahradního stylu v Čechách, jejich současný stav je ale havarijní. Největší hrozbu představuje statické narušení a propad klenby v podzemí. Areál ohrožuje také pokročilá degradace sochařské výzdoby, nefunkční historické vodní prvky a dlouhodobý vandalismus. "Rozhodli jsme se pomoci s projektovou dokumentací a druhá strana, tedy Národní památkový ústav (NPÚ), zajistí financování stavby," doplnila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).
Zákupský zámek je národní kulturní památkou a patří k nejcennějším památkám v Libereckém kraji. V Česku jde podle Goryczkové o ojedinělou ukázku císařské rezidence. Sídel patřících rodu Habsburků je v Česku sice víc, přístupných jich je ale minimum, případně jako Pražský hrad prezentují spíš jiná období. Dnešní podoba Zákup odkazuje hlavně na druhou polovinu 19. století, kdy tu žil Ferdinand I. Dobrotivý. Autorem výzdoby je malíř Josef Navrátil.
Zámecký areál patřil k nejzanedbanějším, za posledních deset let do něj NPÚ dal téměř 470 milionů korun. Největší investicí byla loni dokončená obnova jižní části hospodářského dvora s barokními konírnami za 374 milionů, teď se připravuje obnova další části dvora. Zákupský kastelán Vladimír Tregl věří, že konírny a po obnově i barokní terasy přilákají filmaře a budou pro památku cenným zdrojem příjmů. "Až budou terasy opravené, funkční, poteče z nich voda, tak si sem budou jezdit natáčet zahradu zámku ve Versailles, protože to bude levnější než ve Versailles," poznamenal.
Memorandum nastavuje sdílené financování projektu. Liberecký kraj dá na přípravu po pěti milionech korun v letošním a příštím roce, Zákupy přidají milion. "Tyto prostředky jsou určené na projektovou dokumentaci a inženýrskou přípravu," řekla Vinklátová. NPÚ zajistí financování a samotné stavební a restaurátorské práce. Příprava dokumentace potrvá dva roky, pokud vše dobře půjde, mohla by být obnova teras dokončena v roce 2030.