Na obnovu planetária vybralo liberecké science centrum iQLandia přes půl milionu

Na obnovu planetária vybralo liberecké science centrum iQLandia víc než půl milionu korun. Crowdfundingovou kampaň Zachraňte iQPlanetárium zahájilo centrum symbolicky v Den hvězdáren a planetárií 27. března, dnes k 16:00 bylo vybráno 572.781 korun, zjistila ČTK na platformě Hit Hit. Zájemci mají stále možnost vybrat si nějaký dárek, jako je večeře pod hvězdami, VIP projekci nebo třeba adoptovat sedačku a přispět. Kampaň končí v pondělí v 07:51.
Jediné planetárium v Libereckém kraji funguje 12 let ve střešní kopuli liberecké iQLandie, za tu dobu ho navštívilo více než čtvrt milionu lidí. Planetárium má průměr kopule devět metrů a do hlediště se vejde 50 diváků. Projekce jsou v laserovém 4K rozlišení, což je čtyřikrát vyšší než u Full HD formátu. "Technologie našeho řídicího centra ale dosluhují, brzy mu skončí softwarová podpora," řekl již dříve ČTK k důvodům kampaně ředitel iQLandie Václav Dostál.
Do libereckého planetária nejčastěji míří rodiny s dětmi a skupiny ze základních a středních škol nejen z Česka, ale i sousedního Polska a Německa. Nejoblíbenější jsou živě moderované pořady, především pořad Sluneční soustavou. Řídicí centrum ale potřebuje modernizaci zhruba za pět milionů korun. "Jsme nezisková organizace, musíme tedy zajistit vícesložkové financování. Velmi si vážíme podpory Libereckého kraje, který nám poskytl milion korun, i podpory Nadace Škola hrou, jednáme i s firmami," doplnil ředitel.
Dotace od Libereckého kraje je podle radní Jitky Skalické (Starostové pro Liberecký kraj) určena na výměnu řídicích počítačů a softwaru, které zajišťují chod hlavního sálu planetária. Modernizace podle ní přispěje k udržení vysoké kvality vzdělávacích aktivit, k popularizaci vědy a techniky a k podpoře zájmu dětí a mládeže o přírodovědné a technické obory. Podpora přírodních a technických věd patří k prioritám Libereckého kraje ve vzdělávání, přispívá proto například i na dopravu školáků do iQLandie.
Veřejnost může na projekt stále ještě přispět nákupem některého ze zážitků na Hit Hit, ale také třeba příspěvkem do pokladniček přímo v iQLandii nebo na transparentní účet. I v prodejně iQLandie je speciální místo, kde se prodávají věci na podporu planetária.