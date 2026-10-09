Na otevření nové volební místnosti v Ralsku čekala zhruba desítka lidí

Zhruba desítka lidí čekala dnes v Náhlově na Českolipsku na otevření nové volební místnosti v tamním Muzeu vystěhovalectví do Brazílie a muzeu Horních Vsí. Náhlov je jednou z devíti částí města Ralska a v minulosti museli tamní obyvatelé k volbám do 20 kilometrů vzdálených Hradčan nebo čekat, až přijede do osady komise s urnou, proto město ke třem okrskům přidalo čtvrtý, řekl ČTK starosta Ralska Miloslav Tůma (ANO).
V Ralsku lidé volí nejen zastupitelstvo, ale také senátora, součástí voleb je i referendum k výstavbě fotovoltaické elektrárny, kterou na letišti Hradčany plánuje Liberecký kraj. Solárními panely chce pokrýt zhruba 30 procent bývalého vojenského letiště. "Zelené plochy chceme zachovat v co největší míře. Konečné rozmístění panelů ale ještě není dané, biologické hodnocení ukáže, kde jsou cenná přírodní stanoviště, jimž musíme projekt přizpůsobit," řekl jednatel společnosti Energie Ralsko Zbyněk Miklík.
Město v bývalém vojenském prostoru má 2200 obyvatel, rozlohou je ale čtvrtým největším v Česku po Praze, Brně a Ostravě. Cesta k volbám je tak pro obyvatele z některých osad složitá. "Ještě jsme uvažovali o zřízení samostatného okrsku pro Hvězdov, ale to bude možná předmětem pro další volby, zatím o tom diskutujeme, tam to není tak složité jako v Náhlově," dodal Tůma.
V některých obcích naopak okrsků ubylo, méně komisí dnes zasedlo v Jablonci nad Jizerou na Semilsku, Kravařích na Českolipsku a Českém Dubu na Liberecku. Nejvýraznější úbytek je v Jablonci nad Nisou, kde se počet volebních komisí snížil ze 49 na 31. Snížením počtu okrsků se podle tajemníka Marka Řeháčka průměrný počet voličů na okrsek ze 710 zvýšil na 1100. Vymyká se jen okrsek číslo 1 s více než 2800 voliči, z nichž ale většina má úřední adresu na radnici a k volbám nechodí.
Žádné volební místo v Jablonci nezrušili. "Výjimkou je obchodní akademie, odkud jsme volební místnost přesunuli do přízemí radnice, které je dostupné a bezbariérové," řekla mluvčí magistrátu Jana Fričová. Ve volební místnost se proměnilo kontaktní středisko v přízemí. Zrušená je i volební místnost v Základní škole Liberecká 31, kterou magistrát přesunul o sto metrů do školy Liberecká 26. "Na obou školách jsou tabule s informací o přesunu volební místnosti," dodala mluvčí.
O volby je zatím podle zjištění ČTK menší zájem než loni o ty do Poslanecké sněmovny. Dvě hodiny po otevření volebních místností se dnes účast pohybovala od osmi do 13 procent, nižší byla na Českolipsku, kde se volí i do Senátu. Před rokem se volební účast ve stejnou dobu pohybovala většinou nad 15 procenty, někde měla odvoleno pětina zapsaných voličů. Žádné potíže v kraji hlášené nejsou, problémy zatím nebyly ani s eDoklady.