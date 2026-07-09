Na pláž přehrady v Liberci se lidé dostanou nejdřív ve druhé polovině srpna, ačkoliv vedení radnice původně počítalo s jejím otevřením v červenci. Pláž je nepřístupná kvůli úpravě okolí vodní nádrže, za což město zaplatí zhruba 80 milionů korun. Stavbyvedoucí z firmy PK Advisory Tomáš Patočka očekává, že úsek od hráze k restauraci u pláže bude možné otevřít 18. srpna.
"Je to předpoklad v návaznosti na nějaké záležitosti, které se týkají pobřežní zdi a stavby Povodí Labe," uvedl Patočka na dotaz ČTK.
Úprava okolí přehrady Harcov navazuje na více než půlmiliardovou rekonstrukci tohoto vodního díla, které patří státnímu podniku Povodí Labe. Modernizace přehrady sice po třech a půl letech letos na jaře skončila, podle Patočky je tam ale ještě potřeba odstranit nedodělky, což prodlužuje i úpravy okolní promenádní cesty. "Musíme v některé dny pouštět na staveniště firmu, která realizovala tu pobřežní zeď pro Povodí Labe. Tím pádem my tam nemůžeme dělat," uvedl stavbyvedoucí PK Advisory.
Okolí přehrady radnice upravuje kvůli tomu, že patří mezi nejcennější zelené plochy ve stotisícovém městě a je oblíbeným místem pro vycházky a rekreační běhání. Radnicí vybraná firma PK Advisory aktuálně pracuje na obnově více než kilometr dlouhé promenádní cesty u pravobřežní zdi přehrady. K ní patří nejen pláž, ale i bývalý náhon, který se místy propadal. Většina z něj bude zasypána, práce na něm se podle Patočky blíží k závěru. "Realizujeme teď otevřenou část náhonu, kde předpokládám, že příští týden bychom už do toho pustili vodu, abychom si odklonili vodu, co je na nátoku do přehrady, a začneme realizovat tam," uvedl stavbyvedoucí. Podle něj tak bude moci začít stavba lávky přes Harcovský potok u Bílého mlýna pro bezpečnější přístup do Zvolenské ulice.
Veškeré úpravy okolí přehrady by měla stavební firma dokončit do poloviny října. Práce zahrnují i položení chodníku na začátku Zvolenské ulice či vytvoření schodišť, které usnadní přístup k pláži ze strmého kopce od Blahoslavovy a Chelčického ulice.