Na podporu ČT a ČRo demonstrovali lidé v Liberci či v Českých Budějovicích

Několik stovek lidí se dnes v poledne sešlo před libereckou radnicí na demonstraci za nezávislost veřejnoprávních médií, účastníci dali pískáním najevo nespokojenost se snahami současné vládní koalice ANO, SPD a Motoristů převést financování České televize a Českého rozhlasu pod stát. Dnešní demonstrace byla reakcí na hlasování Poslanecké sněmovny, která dnes časně ráno navzdory námitkám opozice poslala do druhého čtení sporný vládní návrh na zrušení televizního a rozhlasového poplatku.
Setkání na podporu předvídatelného a udržitelného financování veřejnoprávních médií bez politického vměšování se dnes ve 12:00 uskutečnilo také na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové bylo shromáždění poklidné a obešlo se bez zásahů policie.
V Liberci se demonstranti vymezovali proti postupu vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). "Vidíme - opakované napadání občanské společnosti, dehonestaci lidskoprávních organizací, útoky na nezávislé soudy včetně ústavního, a dnes se vláda snaží změnou financování ovládnout nezávislost veřejnoprávních médií. Útočí na vše, co nemá pod svojí kontrolou zcela podle slovenského vzoru nebo podle vzoru Babišova přítele Viktora Orbána. Tato vláda se už nebojí ničeho, tedy kromě nás, kterým není osud této země lhostejný. Proto si myslím, že je naší povinností se hlasitě ozvat," vyzval přítomné Zdeněk Kupka z libereckého Divadla F. X. Šaldy.
To, čeho jsou lidé v posledních hodinách svědky, je podle Kupky jenom vrchol ledovce. "Už nejde jen o Českou televizi a Český rozhlas, ale v širším kontextu jsme svědky postupného útoku na demokratické instituce," uvedl. I když věří, že v tuto chvíli nehrozí, že by byla přímo ohrožena demokracie v této zemi, současná vláda se podle něj systematicky snaží podrývat podmínky jejího fungování. "Chce si tak usnadnit prosazování vlastních zájmů a pokud možno si pojistit setrvání u moci. Nedejme se," vyzval Kupka.
Lidé dnes přišli na hlavní liberecké náměstí s transparenty na nichž byla hesla jako "Zlu se neustupuje", "Veřejnoprávní, ne vládní" nebo "Mluvíte o formalitě, je to krůček k totalitě". Mnozí z nich dávali najevo, že mají obavy z návratu totality, kterou sami zažili. "Chystá se tu ovládnutí médií, ovládnutí nezávislého hlasu, je to vidět na tom, co vláda dělá. Nechci, aby se Česká televize a Český rozhlas staly hlásnou troubou vlády, chci, aby nás politiky hlídaly," řekl ve svém vystoupení liberecký zastupitel Jaromír Baxa (Zelení).
Obavy z budoucnosti dnes vyjádřil i liberecký hejtman a senátor Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). "Bez nezávislých médií se taky může stát to, co se stalo v Polsku, kde polská TVP v podstatě několik let vůbec nevysílala o opozičních stranách, nebo to, co se stalo v Maďarsku, kde to byla prostě Orbánova televize, a to si myslím, si tahle země a nikdo z nás nezaslouží," varoval.
Jeho stranický kolega, poslanec Jan Sviták, přiznal frustraci z toho, že se opozici nepodařilo prosadit zamítnutí návrhu na zrušení koncesionářských poplatků. Věří ale, že to může přinést i něco dobrého - mobilizaci a sjednocení občanské společnosti.