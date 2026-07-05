Na podporu zájemců o studium zdravotnických oborů dá Liberecký kraj 1,7 mil.Kč

Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá Liberecký kraj v příštím školním roce bezmála 1,7 milionu korun. Je to víc než ve školním roce, který před týdnem skončil. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, řekla ČTK krajská radní Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj). Minulý školní rok měl kraj připravený milion korun, ve dvou kolech prostřednictvím škol rozdělil přes 550.000 korun.
Kraj podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) hledá dlouhodobě cesty, jak personálně posílit zdravotní péči. "Jednou z nich je podpora mladých lidí, kteří chtějí studovat lékařské a další zdravotnické obory. Chceme jim pomoci překonat finanční bariéry spojené s přípravou na zkoušky a zároveň zvýšit šanci, že se po dokončení studia vrátí pracovat do nemocnic a zdravotnických zařízení v našem kraji. Investice do vzdělávání budoucích zdravotníků je investicí do péče o obyvatele kraje," doplnil hejtman.
Podpora je podle Skalické určena studentům gymnázií, zdravotnických škol a vyšších odborných škol, kteří se připravují na přijímací řízení do studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo vojenské zdravotnictví. "Jednomu studentovi může být proplaceno kurzovné až do výše 10.000 korun, přijímací řízení na lékařské a zdravotnické fakulty patří mezi nejnáročnější v České republice. Kvalitní přípravné kurzy mohou studentům výrazně pomoci, ne každý si je ale může dovolit," doplnila Skalická.
V kraji se podle průzkumu do zdravotnicky zaměřených programů vysokých škol hlásilo v posledních šesti letech z gymnázií v průměru 93 studentů ročně. Proto byla v prvním roce alokace nastavena na milion korun, kvůli zájmu ji ale kraj rozšířil i pro studenty zdravotnických škola a objem peněz zvýšil.
O příspěvek mohou žádat střední školy zřizované Libereckým krajem, které poskytují vzdělávání v oborech gymnázium, gymnázium se sportovní přípravou, praktická sestra, zdravotnické lyceum, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaný zdravotní laborant. Žádosti budou školy podávat ve dvou termínech - letos do 30. října a příští rok do 26. února. V minulém školním roce kraj tímto způsobem přispěl na přípravné kurzy 61 studentům.