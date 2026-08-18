Na přehlídce skla a bižuterie v Liberci se představí i zástupci kmene Panará

V Liberci se příští týden na šestidenní přehlídce skla, šperku a bižuterie Crystal Valley Week představí přes 100 tvůrců. Zvláštními hosty budou zástupci indiánského kmene Panará z Brazílie, kteří předvedou, jak uplatňují české skleněné perličky při výrobě šperků. Novinářům to dnes za organizátory akce řekl Jan Šmíd.
Festival skla organizovaný Libereckým krajem se bude v Liberci na sklonku léta konat popáté, loni na něj přišlo zhruba 35.000 diváků. Podle pořadatelů jde o jeden z největších festivalů svého druhu v Evropě, letos kraj na jeho konání vydá 4,5 milionu korun. "Na 36 lokacích mezi Lidovými sady a Vratislavicemi se představí 104 umělců, skláren, designérů a škol. A ti ukáží svůj um na 85 akcích," řekl Šmíd.
Podle něj je letošní program stejně jako v předchozích letech založený na pestrosti nabídky. "Protože návštěvníky čekají vernisáže, výstavy, komentované prohlídky a workshopy, různé tvořivé dílny, ukázky sklářských technik. Pak třeba řada prodejních akcí na náměstí nebo v knihovně, diskuse, multimediální show, performance a akce pro odbornou veřejnost," dodal.
Letošní ročník sklářské přehlídky se záštitou UNESCO nese podtitul Connecting Cultures (propojování kultur) a odkazuje proto i na příběhy, které české sklo zanechává v zahraničí. Příkladem je česká skleněná perlička, kterou využívají ve své tvorbě brazilští indiáni. Z kmene Panará přijede šest zástupců, kteří budou příští týden od úterý do pátku tvořit na náměstí u radnice. Lidé budou moci sledovat, jak vytvářejí své tradiční perličkové šperky, nebo se od nich nechat pomalovat. "Panarové navíc ráno a večer zpestří program svým rituálním tancem, zpěvem a hrou na tradiční nástroje," uvedl Šmíd.
Podtitulem letošního ročníku se inspirovali i tvůrci křišťálové tramvaje, která bude zdarma vozit návštěvníky festivalu mezi dolním centrem a Vratislavicemi nad Nisou. "Zvolili jsme téma, které trochu souvisí s takovou tou zlatou dobou naší Sklárny Jílek, což byl počátek minulého století, 20. a možná ještě trošku 30. léta, kdy bohatší Evropané objížděli Orient a v luxusních vlacích obdivovali krásy Egypta, Turecka a tak dále," uvedl jednatel kamenickošenovské Sklárny Jílek Lukáš Polák. Uvnitř vyzdobené historické tramvaje bude zavěšený i lustr a chybět nebude ani kolekce váz.