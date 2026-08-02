Na přípravu obnovy teras zámku v Zákupech dá letos Liberecký kraj pět mil.Kč

Autor: ČTK
  10:03aktualizováno  10:03
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na přípravu obnovy cenných barokních teras zámku v Zákupech na Českolipsku dá letos Liberecký kraj pět milionů korun, a stejnou částku v příštím roce, milion přidá město Zákupy. Peníze půjdou na odborný průzkum, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost nezbytné pro zahájení stavební obnovy, řekla ČTK náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).

"Nejde jen o záchranu historických zdí nebo sochařské výzdoby. Obnovujeme jedinečný krajinně-architektonický celek, který patří k nejcennějším barokním zahradám nejen v našem regionu. Kvalitní projektová příprava je důležitá pro úspěšnou obnovu a zároveň je předpokladem pro získání dalších finančních prostředků na samotnou rekonstrukci. Naším cílem je vrátit této výjimečné památce její původní krásu i důstojnost," doplnila Vinklátová.

Terasy v zámecké zahradě v Zákupech jsou ojedinělou ukázkou italského zahradního stylu v Čechách, jejich současný stav je ale havarijní. Největší hrozbu představuje statické narušení a propad klenby v podzemí. Areál ohrožuje také pokročilá degradace sochařské výzdoby, nefunkční historické vodní prvky a dlouhodobý vandalismus. "Národní památkový ústav (NPÚ) zajistí financování stavby," doplnila Vinklátová. Práce by podle ní měly začít do pěti let od převzetí projektové dokumentace.

Dohodu o spolupráci na obnově teras podepsali zástupci NPÚ, kraje a města Zákupy v dubnu. Podle ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové je taková spolupráce ojedinělá. "Co se týče památkového dohledu a výkonu odborné památkové péče, spolupracujeme s kraji velmi intenzivně, ale už se nestává tak často, že by bylo ze strany krajů podporováno financování obnovy státního objektu. Dokonce jsme většinou z grantových projektů vyloučeni," řekla.

Zákupský zámek je národní kulturní památkou a patří k nejcennějším v Libereckém kraji. V Česku jde podle Goryczkové o ojedinělou ukázku císařské rezidence. Sídel rodu Habsburků je v Česku sice víc, přístupných je ale minimum, případně jako Pražský hrad prezentují spíš jiná období. Dnešní podoba Zákup odkazuje hlavně na druhou polovinu 19. století, kdy tu žil Ferdinand I. Dobrotivý. Autorem výzdoby je malíř Josef Navrátil.

Areál patřil k nejzanedbanějším, za posledních deset let do něj ale NPÚ investoval téměř 470 milionů korun. Největší investicí byla loni dokončená obnova jižní části hospodářského dvora s barokními konírnami za 374 milionů, teď se připravuje obnova další části dvora. Příprava dokumentace pro obnovu barokních teras potrvá podle odhadů dva roky, náklady na stavbu se předběžně odhadují na 100 milionů korun.

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