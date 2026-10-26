Na průčelí baziliky v Jablonném v Podještědí se navrátí další kamenná socha

Na průčelí baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí na Liberecku se v úterý vrátí třetí z pěti soch. Opět půjde o kopii původní pískovcové sochy, kterou před třemi staletími vytvořil barokní sochař Franz Bienert. Originály nelze kvůli špatnému stavu na balustrádu vrátit, řekl ČTK představený Kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí Pavel Maria Mayer.
"Nelze je podle památkářů restaurovat tak, aby mohly být vráceny na to exponované místo na té balustrádě," uvedl Mayer.
Kopie pískovcových soch, které mají na výšku přes dva metry a váží až dvě tuny, si nechávají dominikáni kvůli nedostatku peněz vyrábět postupně. Vytvoření jedné sochy stojí až tři miliony korun. Díky dotacím a dárcům jsou na balustrádě zatím dvě, socha svatého Jana Křtitele a socha svatého Vojtěcha. V úterý přibude třetí. "Po požehnání bude vyzdvižena socha Neposkvrněné Panny Marie. Na ty poslední dvě, sochy Svatého Prokopa a svatého Jana Nepomuckého, nemáme zatím peníze," dodal Mayer.
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy patří k nejvýznamnějším církevním stavbám v Libereckém kraji a je národní kulturní památkou. Nese označení basilica minor, což je čestný titul propůjčený papežem. Postavená byla v letech 1699 až 1729 podle plánů rakouského architekta Jana Lukáše Hildebrandta na místě původního gotického kostela. Původní Bienertovi sochy na jejím průčelí jsou z doby její výstavby.
Poslední větší opravu prodělala bazilika nedávno, v letech 2021 až 2024. Za 60 milionů korun se obnovy dočkal zejména interiér, většinu nákladů hradili dominikáni z evropské dotace. Letos se do ní po obnově za 6,5 milionu korun vrátily i tři významné boční oltáře.
Bazilika v Jablonném je známá zejména tím, že v její kryptě jsou uložené ostatky svaté Zdislavy. Šlechtična ze 13. století je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Letos v květnu ukradl pětatřicetiletý muž z bočního oltáře její lebku, protože nesouhlasil s tím, že byla oddělena od těla. Relikvii zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Muže zadržela po několika dnech policie a ukradená relikvie se po náročném vyjmutí z betonu do baziliky po 18 dnech vrátila. Lebka je nyní ukryta na bezpečném místě, znovu vystavena už nebude a v budoucnu by se měla navrátit ke zbývajícím ostatkům svaté Zdislavy.