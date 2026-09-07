Na radnici ve Frýdlantu bude v pátek větší počet policistů, půjde o cvičení

Větší počet policistů, kdy někteří budou vybaveni i dlouhými zbraněmi, bude v pátek dopoledne na radnici a v jejím okolí ve Frýdlantu na Liberecku. Policie upozorňuje, že půjde o cvičení. Na webu policie o tom dnes informovala její regionální mluvčí Klára Jeníčková.
"Veřejnost proto žádáme, aby výše uvedené vnímala jako součást plánovaného cvičení, nikoliv jako skutečnou mimořádnou událost," uvedla Jeníčková.
Cvičení je plánované na 11. září od 8:00 do 13:00. "Cílem je prověřit připravenost a vzájemnou koordinaci policistů při řešení mimořádné situace v objektu a zároveň procvičit postupy směřující k zajištění bezpečnosti osob," dodala Jeníčková.