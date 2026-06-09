Na rozvoj sportovní infrastruktury dá Liberecký kraj víc peněz než loni

Liberecký kraj dá letos na podporu obnovy a rozvoje sportovní infrastruktury 17,5 milionu korun. Je to víc než loni, kdy rozděloval necelých 16 milionů korun, řekla ČTK radní Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj). O peníze mohou žádat obce a jejich spolky, pro které je deset milionů korun, zbylých 7,5 milionu Kč je určeno nestátním neziskovým organizacím. Výzvu musí ještě 23. června schválit krajští zastupitelé, o dotace bude možné žádat do 23. října.
"Žadatelé si mohou říct maximálně o tři miliony korun, minimální dotace je 300.000 korun," doplnila Skalická. Úspěšní žadatelé dostanou nanejvýš 30 procent potřebných peněz. Dotaci je možné žádat na stavbu, modernizaci a rekonstrukci sportovních zařízení, ale také na zlepšení technického stavu sportovních areálů nebo zvýšení bezpečnosti při sportovních aktivitách. Každý žadatel může podat jednu žádost. Kraj bude podle radní zvýhodňovat projekty, které mají zajištěné vícezdrojové financování a jsou bezprostředně připravené k zahájení.
"Kvalitní sportovní infrastruktura je základem pro rozvoj sportu, zdravého životního stylu i pohybových aktivit dětí a mládeže. Liberecký kraj dlouhodobě podporuje obce, města i sportovní kluby při modernizaci jejich zázemí. Chceme pomoci projektům, které jsou dobře připravené a mohou přinést konkrétní zlepšení podmínek pro sportování napříč regionem," dodala Skalická.
Podpora sportu a sportovní infrastruktury patří podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) mezi dlouhodobé priority kraje. Kromě investic do vlastních sportovních zařízení kraj každoročně podporuje také sportovní kluby, organizace a obce, které vytvářejí podmínky pro aktivní trávení volného času. V aktualizovaném rozpočtu Libereckého kraje je pro letošní rok na podporu sportu a pohybové gramotnosti vyhrazeno téměř 240 milionů korun.
"Vedle dotačních fondů a podpory je v tom také obnova sportovišť u našich škol," řekl Půta. Rekonstrukce by se tak podle něj měla dočkat třeba sportoviště gymnázií v Česká Lípě a Semilech, střední školy v Novém Boru, připravuje se obnova školních hřišť ve Vysokém nad Jizerou nebo v Jablonci nad Nisou. "Cílem je vedle rekonstrukce zařídit, že ta sportoviště budou otevřená mimo provozní dobu školy pro běžnou veřejnost a pro okolí. Věřím, že se v tom teď objeví i nějaké nové technologie," dodal hejtman.