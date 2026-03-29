Na Semilsku hořel dvoupatrový dům, platil druhý ze čtyř stupňů poplachu

V Benecku na Semilsku hořela dnes večer střecha dvoupatrového domu. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu. Všichni obyvatelé opustili dům včas, nikdo se nezranil. Liberečtí hasiči to uvedli na síti X.
U požáru zasahovalo sedm hasičských jednotek, na místě byla i výšková technika a velkoobjemové cisterny. "Místo zásahu bylo rozděleno na dva úseky - jeden pro hašení, druhý pro nepřetržitou dodávku vody," uvedli hasiči.
Zhruba po hodině a čtvrt se povedlo zastavit plamenné hoření. "U objektu je ustavena výšková technika - automobilový žebřík - nejen pro dohašování, ale i pro provádění průzkumu nad krovy budovy. Dohašovací práce probíhají i uvnitř objektu za pomoci jednoho vodního proudu," uvedli hasiči krátce před 23:00.