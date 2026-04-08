Na Semilsku zemřel řidič, který s osobním vozem narazil do stromu

Na Semilsku dnes dopoledne zemřel pětaosmdesátiletý řidič osobního vozu Kia Ceed. S autem narazil do stromu na silnici mezi Jilemnicí a Mříčnou. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Dagmar Sochorová.
Tragická nehoda se stala před 11:00 na silnici číslo 28617. "Pětaosmdesátiletý řidič jel s vozidlem Kia Ceed ve směru od Jilemnice, kde z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo vozovku a narazil do stromu. Bohužel tento řidič na místě nehody i přes veškerou snahu záchranářů zemřel. K určení příčiny jeho smrti bude nařízena soudní pitva," uvedla Sochorová. Okolnosti tragické nehody společně s dopravními policisty vyšetřují semilští kriminalisté.