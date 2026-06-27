Na severu Čech bylo rekordní teplo, nové absolutní maximum má deset stanic

Na severu Čech bylo dnes rekordní teplo. Maximální teplotu pro dnešní den překonalo všech 25 stanic měřících přes 30 let, nové červnové maximum má 23 z nich a absolutní deset, převážně z Ústeckého kraje. Nejtepleji bylo dnes v Doksanech na Litoměřicku, neoficiálně 40,8 stupně Celsia, což je dokonce nový absolutní český rekord. Podle Lenky Doškové z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je možné, že rekordní zápisy se budou znovu přepisovat v neděli.
"Modely naznačují, že zhruba o jeden až jeden a půl stupně v průměru by teploty mohly být vyšší, ale zase je tam nějaká trochu míra nejistoty v tom, že už se budou nasouvat nějaké srážky, přeháňky a bouřky na Krušné hory a může se stát, že teploty to trochu sníží," řekla Došková ČTK.
Stanice v Doksanech se dnes stala první na severu Čech, kde naměřili meteorologové přes 40 stupňů. Předchozí maximum pro tuto stanici bylo 39,4 stupně z 20. srpna 2012.
Druhým nejteplejším místě na severu Čech dnes bylo Ústí nad Labem, na stanici Vaňov teplota dosáhla 39,2 stupně Celsia. "Ta také překonala svoje absolutní maximum, a to o jednu desetinu. Předchozí bylo z 8. srpna 2015, kdy bylo 39,1 stupně," dodala Došková.
Na rovných 39 stupňů se dostala teplota v Děčíně a nad 38 stupňů v Teplicích, Kopistech u Mostu i Smolnici u Loun. Ze stanic v Ústeckém kraji nejnižší maximální teplotu měl Měděnec v Krušných horách s 32,5 stupně.
V Libereckém kraji bylo o něco chladněji. Nejtepleji bylo v České Lípě s 38,6 stupně Celsia, což je pro tuto stanici dorovnané absolutní maximum. Stejně vysoko byla teplota v tomto městě i 8. srpna 2025.
Z Libereckého kraje má nové absolutní maximum jen Harrachov, kde dnes bylo 34,3 stupně Celsia. Předchozí maximální teplota byla 34,1 stupně opět z 8. srpna 2015.
Druhým nejteplejším místem v Libereckém kraji byly dnes Doksy s 37,6 stupně a třetím Frýdlant s 36,5 stupně. V Liberci se dnes teplota dostala na 34,8 stupně, což mělo k rekordu poměrně daleko. Absolutním maximem pro největší město na severu Čech je 37,4 stupně z 16. července 1928.
Nejnižší maximální teplotu dnes ze stanic na severu Čech měly krkonošské Dvoračky nad Rokytnicí nad Jizerou, a to 28,4 stupně. Šlo o jedinou stanici v Libereckém a Ústeckém kraji, kde se teplota nedostala nad 30 stupňů.