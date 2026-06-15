Na sociální služby žádá Liberecký kraj od státu 1,567 mld.Kč, méně než letos

Autor: ČTK
  15:17aktualizováno  15:17
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na sociální služby žádá Liberecký kraj pro příští rok od státu téměř 1,567 miliardy korun. Je to zhruba o osm procent méně, než byl požadavek pro letošní rok. Síť služeb se přitom rozšiřuje, kraj musí reagovat na rostoucí potřeby obyvatel a zajistit dostupnost pomoci pro seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi i další skupiny, které sociální služby využívají, řekla dnes ČTK krajská radní Anna Václavíková Provazníková (Starostové pro Liberecký kraj).

Loni kraj žádal téměř 1,706 miliardy korun, dostal ale o třetinu méně. Aktuálně jednají kraje s ministerstvem práce a sociálních věcí o dalších zhruba 1,5 miliardy korun na dofinancování, což by podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) mohlo kraji na sociální služby zajistit dalších 60 milionů korun. Původní požadavek Libereckého kraje byl ale ještě o půl miliardy vyšší.

Pro příští rok se požadavek kraje poprvé od roku 2015 meziročně snížil. "Snažíme se mít co nejrealističtější čísla a ukázat, že ten požadavek zbytečně nenafukujeme," vysvětlila důvody snížení Václavíková Provazníková. Kraj podle ní také v žádosti uvádí předpokládané požadavky na následující dva roky. Pro rok 2028 bude kraj podle odhadů potřebovat přes 1,676 miliardy korun a v dalším roce téměř 1,794 miliardy.

Za růstem nákladů je podle krajské radní hlavně rozšiřování služeb. "Na území celého kraje se snažíme posilovat služby terénní, které pomáhají udržet jak seniory, tak lidi se zdravotním postižením a obecně potřebné lidi doma. Jsou to služby pečovatelské nebo osobní asistence. Náklady na terénní služby jsou nižší, než na ty pobytové. Lidé chtějí zůstat doma co nejdéle to jde. Takže se snažíme tomuto trendu vyjít vstříc, a proto posilujeme tyhle služby, ale neznamená to, že neposilujeme ty pobytové," dodala.

Náklady na sociální služby rostou, od roku 2015 se v Libereckém kraji zvýšily na trojnásobek. Důvodem je nejen rozšiřující se síť služeb, ale také rostoucí náklady a mzdy. "Je potřeba říct, že došlo k významnému narovnání platů v sociálních službách. Ty platy tam byly opravdu zoufalé a je dobře, že se to srovnává. Situace na pracovním trhu je prostě taková, že když ty lidi nezaplatíte, tak je nemáte," dodal Půta.

Víc peněz dává do sociálních služeb i sám kraj, a to nejen do těch, které sám zřizuje. Na začátku příštího roku rozdělí kraj sociálním službám ze svého 70 milionů korun, o pět milionů víc než letos. Podpora je určena neziskovým a dalším nestátním poskytovatelům služeb, kteří na začátku roku nemají dostatek peněz na zajištění chodu. Podpora je tradičně určená těm, kdo nemají zřizovatele, jako jsou obec, kraj nebo stát, a má zajistit financování do doby, než přijdou peníze od státu.

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Financování sociální služeb v Libereckém kraji v letech 2015 až 2026:

Rok Dotace MPSV(v Kč) Požadavek kraje(v Kč) Uspokojení požadavku kraje(v procentech)

2015 346.104.000 425.705.399 81,30

2016 368.341.000 438.480.000 84,00

2017 450.137.853 451.700.000 99,65

2018 593.038.925 648.091.000 91,51

2019 667.558.925 712.189.900 93,73

2020 728.532.845 997.286.217 73,05

2021 912.706.135 1.062.352.000 85,91

2022 916.916.165 1.287.287.000 71,23

2023 1.028.066.185 1.301.352.131 79,00

2024 1.030.860.000 1.392.364.264 74,04

2025 1.076.720.165 1.444.779.911 74,52

2026 1.107.099.485 1.705.911.405 65.00

zdroj: Liberecký kraj

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