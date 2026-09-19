Na sportování dětí a mládeže dá letos Liberecký kraj 37 milionů Kč, víc než loni

Na sportování dětí a mládeže rozdělí letos Liberecký kraj téměř 37 milionů korun, zhruba o šest milionů víc než loni. Většinu peněz z dotačního programu rozdělil na jaře, nyní přidal další dva miliony korun. Ve druhém dotačním kole kraj podpoří dalších 20 projektů zaměřených na pravidelnou sportovní činnost, řekla ČTK krajská radní Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj). Rozdělení peněz musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, které se sejde 29. září.
"Minulý rok jsme v tomto programu rozdělili mezi 229 úspěšných žadatelů téměř 31 milionů korun, letos podporu získá 240 projektů," uvedl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Podpora sportování dětí a mládeže podle něj patří k prioritám kraje. Za posledních pět let se množství rozdělovaných peněz zhruba zdvojnásobilo.
Z dotačního programu kraj přispívá klubům na pronájmy sportovišť, dopravu na závody, startovné nebo trenéry. Ze samostatných programů podporuje také obnovu sportovní infrastruktury a sportovní akce.
V prvním kole letos kraj rozdělil přes 34,5 milionu korun mezi 220 projektů. Ve druhém kole dostaly podle Skalické novou možnost požádat o peníze mimo jiné sportovní organizace, které v prvním kole nesplnily stanovené podmínky. Kraj dostal 21 žádostí, jedna ale nesplnila administrativní podmínky. Kraj mezi ně navrhuje rozdělit přes dva miliony korun, dotace se pohybují od 20.000 do 336.000 korun. Peníze podle radní míří na různé sporty, od fotbalu a lyžování přes plavání a triatlon až po stolní tenis či hokejbal.
"Pro letošní rok byly podmínky nastavené stejně jako v letech minulých, alokace nebyla úplně dočerpaná, proto jsme si mohli dovolit vyhlásit druhé kolo. V příštím roce umožníme klubům si žádat i o vyšší podporu," řekla Skalická. V letošním roce byla maximální výše dotace nastavena na 500.000 korun, v příštím roce by se mohla zvýšit na 700.000 korun. "Budeme to ještě prověřovat v nějakém modelu a samozřejmě to také projde diskuzí na výboru pro tělovýchovu a sport," dodala radní.
Samostatně podporuje Liberecký kraj elitní sportovní kluby, které ho reprezentují. I tady jsou dotace určené na sportování dětí a mládeže. Zastupitelé budou na konci měsíce rozhodovat o dvou dotacích pro mladé běžce na lyžích a volejbalisty Dukly Liberec. Na jejich podporu má jít přes 5,89 milionu korun, z toho dva miliony na úhradu trenérských služeb, sportovního vybavení, dopravy na závody a úpravy sportovišť pro lyžaře. Zbylé peníze jsou určeny pro volejbalový klub na podobné účely.