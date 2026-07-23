Na třech scénách dnes v Liberci začne hudební festival Benátská!

Na třech pódiích dnes v areálu ve Vesci v Liberci začne hudební festival Benátská! Na hlavní scéně vystoupí v bloku nazvaném Slovenský čtvrtek zpěvák Peter Nagy a skupina Indigo, zpěvák a textař Richard Müller, punk-rocková kapela Horkýže Slíže a v Česku oblíbená kapela No Name. Pořadatelé ve Vesci v minulosti již několikrát věnovali jeden večer slovenským hudebníkům. Vždy se setkali s velkou diváckou odezvou.
Letošní 32. ročník festivalu potrvá do 26. července. Jeho největší hvězdou bude v pátek švédská popová kapela Roxette. Její zakladatel Per Gessle po smrti zpěvačky Marie Fredrikssonové spojil své hity jako It Must Have Been Love, The Look nebo Joyride s hlasem Leny Philipssonové.
Mezi potvrzenými českými interprety, kteří na festivalu zahrají, je kapela Lucie s novým zpěvákem Viktorem Dykem. V programu nechybí ani bývalý frontman Lucie David Koller. Dále se představí skupina Chinaski, která se po vyprodaných O2 arénách vrací i na festivalové pódium.
Do Vesce dorazí také festivalové stálice jako kapely Mig 21, Škwor, Wohnout, Vypsaná Fixa, Protheus, Kreyson s Láďou Křížkem, Walda Gang nebo Doctor P. P. Především mladší generaci osloví umělec Sofian Medjmedj a skupiny ATMO Music, The Fialky nebo Totální nasazení.
Loňský festival Benátská! měl i přes nepřízeň počasí rekordní návštěvnost. Akci navštívilo přes 40.000 lidí. Hlavní hvězdou bylo britské duo Eurythmics. Velký zájem vyvolalo také vystoupení zpěvačky Ewy Farne, slovenské skupiny Team s Pavolem Haberou a rapová scéna.