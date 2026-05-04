Na vybudování kontroverzní mezistanice lanovky na Ještěd vedení města netrvá

Na vybudování kontroverzní mezistanice plánované lanovky na Ještěd vedení Liberce netrvá. S rozhodnutím, zda tam bude, chtějí podle náměstka primátora Jiřího Janďourka (Starostové pro Liberecký kraj) počkat na názor krajinářů a památkářů.
"My teď čekáme na posouzení zjišťovacího řízení EIA a krajinného rázu. Já jsem vždycky říkal, že když mi někdo z dotčených orgánů anebo z lidí, kteří budou posuzovat krajinný ráz, řeknou, že to není vhodné, tak okamžitě tam ta lávka končí," řekl ČTK náměstek primátora Liberce pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby.
Podobu nové lanové dráhy na Ještěd představilo vedení města s architekty, kteří ji projektují, před dvěma měsíci. Součástí návrhu byla i mezistanice, která u předchozí lanovky nebyla. Tato změna se části místních ani liberecké opozici nelíbí. Obavy mají z toho, že naruší krajinný ráz, protože by měla být ve výšce 40 metrů a od ní by měla vést 80 metrů dlouhá vodorovná lávka.
I kvůli těmto výhradám podle náměstka uspořádali nedávno seminář pro zastupitele. "My jsme jasně řekli, že na mezistanici netrváme. To není žádná podstatná věc, ale zlepšuje ekonomiku lanovky. Argumenty jsme vysvětlovali, ale pokud bude nějaká společná shoda, že mezistanice nebude, tak my s tím problém nemáme," řekl Janďourek.
Pro mezistanici chtěli podle něj využít sloup, který se stejně bude muset postavit, aby mohla lanovka jezdit až na vrchol hory. Za výhodu mezistanice náměstek označil, že umožní provoz lanovky v případě, kdy na vrcholu kopce bude silně foukat, ale o něco níže budou povětrnostní podmínky ještě pro provoz přípustné. Stará lanovka kvůli silnému větru na vršku Ještědu nejezdila zhruba patnáctkrát do roka. Náměstek také mínil, že mezistanici budou využívat lidé, kteří si budou chtít část kopce vyjít nebo se vydat na výlet jinam.
Pro vybudování nové lanovky ale není existence mezistanice podle náměstka žádným zásadním bodem. "Když tam nebude mezistanice, tak projekt rozhodně neutrpí. To znamená, na mezistanici nebo na té lávce, to vůbec nestojí," dodal.
Lanová dráha na Ještěd je mimo provoz od tragické nehody z října 2021, kdy při pádu jedné ze dvou kabin po přetržení tažného lana zemřel průvodčí. Tehdy lanovka patřila Českým drahám, které se rozhodly ji dál neprovozovat a prodaly ji Liberci za 38,6 milionu korun. Město chystá výstavbu nové lanové dráhy s prodloužením trasy zhruba o 800 metrů na bezmála dva kilometry. Plánovaná lanovka bude kompletně nová, včetně stanic. Její výstavba začne nejdřív v roce 2027 či 2028 a v provozu bude nejdřív za tři až čtyři roky. Náklady Janďourek odhadl již dříve na 450 milionů korun.