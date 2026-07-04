Na zámku v Liberci budou i letos prohlídky, koncerty či promítání filmů

V Liberci v létě opět ožije zámek z 16. století, který je jednou z nejstarších dochovaných staveb ve městě. Budou v něm prohlídky, multimediální výstava o době císaře Rudolfa II. a na zahradě koncerty, slavnosti či promítání filmů. Akce nazvaná Prázdniny na zámku začne 14. července a potrvá do 29. srpna. ČTK to řekla Marie Matějíčková, zástupkyně ředitele městské příspěvkové organizace Kontakt, která akci pro město připravuje.
Zámek, který město koupilo od soukromého vlastníka v roce 2024, není běžně přístupný. Kulturní a další akce v něm bude Kontakt pořádat třetí léto po sobě. "Každé úterý od 14. července budeme mít až do konce prázdnin letní kino a každou středu budou koncerty, aby to také bylo dobře zapamatovatelné. A budeme mít i Zámecké soboty, zajímavý program na sobotní odpoledne. Někdy to bude kultura, někdy program pro děti," uvedla Matějíčková.
Mezi sobotní akce bude patřit například i spojení architektury a umění ve veřejném prostoru nebo vědecké pokusy v praxi. Pouze v sobotu odpoledne budou také prohlídky vybraných částí interiéru zámku. "Návštěvníci budou moci vidět to nejzajímavější ze zámku," uvedla Matějíčková.
Prohlédnout si tak budou moci i kapli, kterou dala v letech 1604 až 1606 přistavět k zámku Kateřina z Redernu. Nahlédnou také do luxusních salonků ve stylu různých zemí, které tam vybudovala sklářská exportní firma Skloexport zhruba před 40 lety, kdy zámek vlastnila. Letos se ale návštěvníci nedostanou do kanceláře herečky Reginy Rázlové z doby, kdy byla v čele Skloexportu. Prostory v přízemí, kde se nachází, začala radnice upravovat pro potřeby svých úředníků, kteří se tam mají na podzim nastěhovat. Naopak letos bude součástí prohlídky zámeckých interiérů výstup na věž, který byl v předchozích dvou letech v letní nabídce samostatně.
Na zámku bude také interaktivní výstava Rudolf II. ožívá, přístupná bude od 14. července každý týden od úterý do soboty do konce srpna. "Je to ve spolupráci s Ondřejem Reou, který připravuje interaktivní výstavy po celé republice a které jsou zaměřené právě na nejrůznější takové zajímavé prostory. A nejedná se o nějaké historické exponáty, ale představení té doby, toho panovníka, takže je to spíš takový interaktivní způsob," uvedla Matějíčková. Pro Liberec je císař Rudolf II. důležitý tím, že ho v roce 1577 povýšil na město.