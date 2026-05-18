Na Zubačce v pátek poprvé vyjede historický motorový vůz Hydra

Historický motorový vůz přezdívaný Hydra v pátek poprvé vyjede na nostalgickou jízdu po unikátní ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenova na Jablonecku. Motorový vůz z roku 1969 bude mít původní nátěr s červenou spodní částí, krémovým vrškem a černými pruhy. ČTK to dnes řekl Petr Prokeš, jednatel společnosti Zubačka, která nostalgické jízdy organizuje.
Historický motorový vůz získala Zubačka díky spolupráci s Českými drahami a Nadačním fondem Svět železnic. "Přivezli jsme si ho v prosinci 2025 a od té doby renovujeme," dodal Prokeš. Obnova vozu si vyžádá zhruba 650.000 korun a pro pokrytí nákladů vyhlásil spolek veřejnou sbírku. Do dnešního dopoledne se podařilo vybrat zhruba 300.000 korun, sbírka skončí ve středu.
Jde o poslední z 25 vyrobených vozů ze série M 296.2 určené pro vnitrostátní železniční provoz. Tento byl v roce 2004 modernizován na řadu 854, kterou České dráhy využívaly v modrobílé podobě i pro ozubnicovou trať na Jablonecku. "V současnosti tyto legendární motorové vozy z našich tratí postupně mizí a jsou nahrazovány modernějšími jednotkami. Jelikož je jejich příběh úzce spjat i s naší Zubačkou, kde byly vozy řady 854 nasazovány v osobní dopravě i na přímých rychlících Praha – Harrachov, není nám jejich osud lhostejný," uvedl Prokeš.
V pátek odpoledne a večer bude Hydra vozit cestující při Muzejní noci pod Ještědem mezi Libercem a Kořenovem. Kromě ní bude při muzejní noci jezdit také parní vlak s lokomotivou z roku 1957 a historickou soupravou osobních vozů ze 40. let minulého století. Cestující bude vozit mezi Kořenovem a polskou Sklářskou Porebou.
Trať z Tanvaldu do Kořenova je nejstrmější železnicí v České republice a jednou z posledních normálně rozchodných ozubnicových železnic v Evropě. Vlaky po ní jezdí od 30. června 1902. Dvanáctikilometrová trať je kulturní památkou, na třech úsecích jsou uprostřed koleje ozubnice, které pomáhají lokomotivám překonat příkré stoupání 58 promile. Stále slouží k běžnému provozu, je zároveň i turistickou atrakcí.
Loni se nostalgickými vlaky na Zubačce svezlo 26.866 cestujících, meziročně zhruba o 16 procent víc. Letos se chystají železničáři vypravit 67 nostalgických jízd s různými historickými vlaky. Zatím pro ně využívali parní lokomotivy či historické motorové vozy a od června zřejmě přibudou i ozubnicové lokomotivy. "Ty letos zatím nemohly vyjet kvůli závadě na ozubnicové výhybce, jejíž oprava by měla být dokončena začátkem června. Návrat ozubnicových lokomotiv je plánován na 6. června při akci Den dětí na Zubačce," dodal Prokeš.