Na Zubačce začala sezona, historické vlaky budou v létě jezdit každý víkend

Na jediné ozubnicové trati v Česku mezi Tanvaldem a Harrachovem na Jablonecku dnes začala hlavní část sezony jízd historických vlaků. Na Zubačce budou jezdit každý týden od pátku do neděle až do konce letních prázdnin. V tiskové zprávě o tom informoval Petr Prokeš, ředitel Železniční společnosti Tanvald, která nostalgické jízdy připravuje.
"Letošní sezóna bude jednou z nejbohatších v historii Zubačky. Návštěvníci se mohou těšit nejen na pravidelné jízdy parních vlaků, ale také na návrat ozubnicové lokomotivy Rakušanka, tematické víkendy, historická vozidla i oblíbenou důlní železnici. Chceme, aby si u nás přišli na své železniční nadšenci, rodiny s dětmi i turisté, kteří hledají nevšední zážitek v Jizerských horách," uvedl Prokeš. Důlní železnice s tunelem v areálu nádraží v Kořenově bude v provozu po roční přestávce.
Bezmála 125 let stará Zubačka je technickou památkou, na třech úsecích jsou uprostřed koleje ozubnice, které pomáhají lokomotivám překonat příkré stoupání 58 promile. Trať mezi Jizerskými horami a Krkonošemi stále slouží k běžnému provozu, zároveň je i turistickou atrakcí. Loni se nostalgickými vlaky na Zubačce svezlo 26.866 cestujících, meziročně zhruba o 16 procent více.
Letos v létě se budou na Zubačce pravidelně střídat parní vlaky se soupravou taženou motorovou lokomotivou přezdívanou Rakušanka. Tento víkend patří parním vlakům, které budou v sobotu a neděli mimořádně jezdit až do polské Sklářské Poruby. "Z Liberce budou současně vypraveny zvláštní vlaky vedené nově opraveným historickým motorovým vozem Hydra z roku 1969," dodal Prokeš.
Unikátní ozubnicová lokomotiva Rakušanka z roku 1961 vyjede poprvé v letní sezoně o víkendu za týden. "Každá její jízda bude spojena s doprovodným programem v areálu Muzea ozubnicové dráhy v Kořenově. 11. července se uskuteční akce S Rohozcem na Zubačku, při níž bude z Turnova vypraven zvláštní vlak vedený historickým motorovým vozem Orchestrion, 25. července se uskuteční Pohádková sobota na Zubačce, 8. srpna Modelářská sobota a 22. srpna Borůvková jízda," uvedl ředitel Železniční společnosti Tanvald.