Kristián po nehodě skončil v kómatu, rodina shání peníze na další účinné terapie

Matěj Klimša
  5:32aktualizováno  5:32
Kristián byl zdravý a veselý chlapec, který měl rád hudbu, kreslení a měl spoustu plánů do budoucna. Když mu ale bylo sedmnáct let, vše se změnilo. Byl listopad 2019 a Kristián jel ze školy domů jako pasažér v autě, které havarovalo. Utrpěl těžká zranění a upadl do kómatu.
foto: Archiv rodiny Beerhorst

7 fotografií

Kristián Beerhorst po autonehodě strávil několik měsíců v nemocnici. „Každý den jsme se modlili a doufali, že je stále s námi. Když během pandemie COVIDu přišla omezení návštěv, bylo pro nás nesnesitelné vědět, že je znovu sám,“ vzpomínal Kristiánův otec Eric Beerhorst.

Domů do obce Radeč patřící pod město Úpice v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji se podíval až v srpnu 2020, když se jeho stav zlepšil. O syna, upoutaného na lůžko, se denně starají jeho nejbližší. Před třemi lety se rodině podařilo zajistit Kristiánovi intenzivní rehabilitace, které přinesly viditelné zlepšení.

Předpovědi lékařů navzdory. Malý ‚Ježíšek‘ statečně čelí vzácné genetické mutaci

„Kristián zůstává v lehkém kómatu, ale dívá se na nás, reaguje na hlasy a dává drobná znamení, že rozumí. Často se na nás usmívá, tím stejným jemným úsměvem, který si pamatujeme z doby před nehodou,“ popsal otec Eric s tím, že každá taková reakce jim připomíná, že terapie funguje a že v ní musí pokračovat.

Klinika přišla o terapeuty

„Naší největší nadějí je, že jednou bude moci být Kristián znovu plnohodnotnou součástí našeho rodinného života,“ dodal otec. Klinika, na které se o Kristiána starali, ale přišla o několik terapeutů, kteří jeho případ znali.

Většina českých rehabilitačních center ale podle Beerhorstových odmítá pacienty s tracheostomií (stav, kdy je průdušnice uměle vyústěna na povrch těla pro umožnění ventilace), se kterou se Kristián potýká. Pokrok v léčbě se tak prakticky zastavil.

7 fotografií

Beerhorstovi proto spustili veřejnou sbírku na podporu Kristiána. „Potřebujeme vybudovat malou terapeutickou budovu vedle našeho domu, izolovaný a větraný prostor určený pro bezpečné neurologické a fyzioterapeutické cvičení. Někteří terapeuti, kteří s Kristiánem dříve pracovali, nám už nabídli pomoc,“ přiblížil Eric Beerhorst.

Budova by mohla sloužit i dalším lidem v podobné situaci, kteří složitě shání dostupnou péči. „Víme, jak těžké je, když rodina stojí před takovou výzvou a naráží na zavřené dveře,“ vylíčil Eric Beerhorst, podle kterého vybudování terapeutického centra vyjde zhruba na půl milionu korun.

„Část nákladů dokážeme pokrýt sami, ale celé to nezvládneme. Pokud to bude možné, využijeme část prostředků také na základní terapeutické vybavení,“ nastínil otec Kristiána.

Potřeba bude třeba polohovací stůl, fyzioterapeutické pomůcky nebo také polohovací klíny a popruhy. Podpořit Kristiána se rozhodla také Střední škola Semily, která na pátek 24. dubna připravila charitativní běh.

Češi vybrali přes 100 milionů na nemocného Martínka. Je to zázrak, těší otce

„Na naší škole má již několikaletou tradici a každoročně propojuje studenty, pedagogy, rodiny i širokou veřejnost kolem myšlenky pomoci druhým,“ objasnil zástupce ředitele semilské školy Daniel Sisr.

Charitativní běh je celodenní akcí, při které se vystřídají děti z mateřských, základních i středních škol a odpoledne bude moct závodit veřejnost, a to na tratích o délce tří, pěti a deseti kilometrů.

„Nejde pouze o sportovní akci, ale o komunitní událost s výrazným společenským přesahem, založenou na dobrovolnosti, solidaritě a aktivním zapojení mladých lidí,“ uzavřel Sisr.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Moravské divadlo bude lákat na Drákulu jako balet, Macbetha či Baladu pro banditu

Propagační vizuál k nové sezoně Moravského divadla Olomouc.

Světová baletní premiéra Drákuly, legendární Balada pro banditu či mezinárodně úspěšná komedie Hra, která se zvrtla. Moravské divadlo Olomouc (MDO) připravuje na novou sezonu spolu s dalšími tituly...

25. března 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

MS v krasobruslení v Praze 2026: Ženy dnes zahájí šampionát krátkým programem

Barbora Vránková při tréninku před mistrovstvím světa.

Mistrovství světa v krasobruslení odstartuje v pražské O2 areně soutěží žen, kde se představí i česká naděje Barbora Vránková. Devatenáctiletou závodnici čeká premiéra na světovém šampionátu, zatímco...

25. března 2026

Kostel svatého Tomáše v Brně získal restaurátorskou kopii Madony svatotomské

ilustrační snímek

Do kostela svatého Tomáše na Moravském náměstí v Brně se dnes při slavnostní mši vrátí Madona svatotomská. Originál nadále zdobí baziliku na Starém Brně,...

25. března 2026  1:15,  aktualizováno  1:15

Novinky.cz: U Višňové na Liberecku našli kostru neznámého člověka

ilustrační snímek

Kosterní pozůstatky člověka objevili v sobotu v oblasti Višňové na Frýdlantsku. Zatím není známa jeho totožnost, ani příčina smrti. Místní spekulují o tom, že...

24. března 2026  19:59,  aktualizováno  19:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie vyšetřuje otravu šesti dětí léky na spaní ve škole v Havířově

ilustrační snímek

Šest dětí se dnes přiotrávilo léky na spaní ve škole v Havířově na Karvinsku. Všechny skončily v péči záchranářů. Jsou mimo ohrožení života. Případem se zabývá...

24. března 2026  19:36,  aktualizováno  19:36

Poškozené vedení u Černošic zastavilo vlaky na Prahu. Nehoda uzavřela přejezd

Mezi Senohraby u Prahy a Čerčany na Benešovsku narazil ve středu ráno osobní...

Poškozené trakční vedení zastavilo dnes odpoledne provoz na železniční trati mezi Prahou a Berounem v úseku Dobřichovice a Praha - Radotín. Nehoda se neobešla bez komplikací pro řidiče. Kvůli nehodě...

24. března 2026  21:12,  aktualizováno  21:12

Zoo Dvůr a Hodonín pošlou do Izraele čtyři lvy berberské, Dvůr má pět mláďat

ilustrační snímek

Safari Park Dvůr Králové nad Labem a Zoo Hodonín pošlou do zoo v izraelské Haifě čtyři mladé lvy berberské. Tři z nich jsou z dvorského chovu a jeden je z...

24. března 2026  19:09,  aktualizováno  19:09

První podezřelí z útoku v Pardubicích míří do vazby, podpořili je zastánci Palestiny

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dvojici obviněnou z pátečního žhářského útoku v hale LPP Holding v Pardubicích. Muže a ženu přivedli k jednání těžkooděnci. Policie je obvinila za...

24. března 2026  16:52,  aktualizováno  20:11

VIDEO: Záchrana tonoucího pomocí vrtulníku. Hasiči ukázali záběry z paluby

Letečtí záchranáři na Dni Vltavy předvedli zásah na Vltavě

Video, které zachycuje trénink záchrany tonoucího z vrtulníku, zveřejnili letečtí záchranáři HZS Středočeského kraje. Ukázku předvedli návštěvníkům víkendového Dne Vltavy v Praze. „Podobné zásahy se...

24. března 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

Babiš představil lídra ANO pro Prahu. Chce za primátora Ondřeje Prokopa

Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24....

Kandidátem ANO na pražského primátora by měl být šéf organizace hnutí v hlavním městě Ondřej Prokop. V úterním rozhovoru s Deníkem.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vládní hnutí chce v Praze v...

24. března 2026  19:52,  aktualizováno  19:52

Ústecká záchranná služba bude vzdělávat profesionály,budou moci zastoupit lékaře

ilustrační snímek

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje získala akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru urgentní medicína. ČTK o tom dnes informoval mluvčí...

24. března 2026  17:18,  aktualizováno  17:18

Poslední hippie ostrov v Thajsku? Je na něm tajemný bar, detaily vás dost možná překvapí

Hippy Bar se nachází na severním konci pláže Ao Khao Kwai.

Slunce se sklání k hladině Andamanského moře a mezi křivými trámy z naplaveného dřeva se postupně rozsvěcují lampy. Stavba připomíná křížence pirátské lodi, stromového domu a umělecké instalace....

24. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.