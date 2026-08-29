Naivní divadlo v Liberci bude mít v sezoně tři novinky a opravený malý sál

Loutkové Naivní divadlo v Liberci zařadí v nadcházející sezoně do svého repertoáru tři novinky a uspořádá další ročník mezinárodního festivalu Mateřinka. Do nové sezony navíc vstupuje s opraveným malým sálem zvaným Studio, kde hraje zejména komorní inscenace pro malé děti. ČTK o tom za divadlo informovala Jana Pittnerová. Nová divadelní sezona začne v září a potrvá do června příštího roku.
Naivní divadlo zmodernizovalo malý sál v létě zhruba za 700.000 korun. Díky dispozičním úpravám vzrostla kapacita hlediště zhruba o třetinu na 80 míst a Studio navíc získalo novou světelnou a zvukovou techniku, což by mělo přispět k vyšší kvalitě představení.
Naivní divadlo v Liberci funguje od roku 1949. Vzniklo jako jedna z prvních profesionálních loutkových scén v bývalém Československu. První novinku nadcházející sezony nabídne v říjnu, jmenuje se Vzhůru na Šelmberk! a zavede diváky na dobrodružnou výpravu na tajuplný hrad plný zvířat. "Připravuje ji mladá talentovaná režisérka Johana Šulík Bártová společně se scénografem Robertem Smolíkem a hudebníkem Jakubem Šulíkem," uvedla Pittnerová.
Druhou novinkou pro malé děti bude příští rok v únoru pohádka Princezna a drak. "Jejím autorem, výtvarníkem a režisérem je scénograf Robert Smolík, který s Naivním divadlem dlouhodobě spolupracuje a podílel se na řadě jeho oblíbených titulů. Inscenace o princezně marně čekající na svého draka je koncipována jako one-woman show pro herečku Báru Vokálovou," dodala Pittnerová.
Třetí premiéru nabídne divadlo v květnu. Inscenace Cinebox bude volným pokračováním úspěšného hudebního projektu Jukebox. "Mládež a především dospělí se opět mohou těšit na moderovaný divadelní koncert, jehož písně budou publiku dobře známy z filmů či televizních seriálů. Chybět nebudou ani loutkové videoklipy," uvedla Pittnerová.
Další ročník Mateřinky chystá divadlo tradičně na závěr sezony. Mezinárodní festival, který je jako jeden z mála v Evropě zaměřený výhradně na tvorbu pro diváky předškolního věku, pořádá každé dva roky. V Liberci bude 29. ročník od 15. do 19. června.