Naivní divadlo v Liberci bude v létě modernizovat malý sál zvaný Studio NDL

Loutkové Naivní divadlo v Liberci bude v létě modernizovat svůj malý sál zvaný Studio NDL, ve kterém hraje zejména představení pro malé děti. Zvýší jeho kapacitu o třetinu a výrazně vylepší jeho technické vybavení. Získalo na to 700.000 korun od kraje. Dotace by měla stačit na pokrytí všech nákladů. Na sezonu nebude mít rekonstrukce studia žádný vliv, řekla dnes ČTK ředitelka Naivního divadla Kateřina Pavlů.
"Začneme s ní 21. června a potrvá do konce července," dodala.
Studio podle ní dispozičně upraví a doplní tak, aby na představení mohlo chodit více lidí. "Navýší se kapacita na minimálně 80 diváků, což je o 25 víc než nyní. Což je dobré, protože všechny pohádky i představení Jukebox jsou vyprodaná," uvedla Pavlů.
Studio navíc získá stálou techniku, což by mělo přispět k vyšší kvalitě představení. "Hrajeme poměrně hodně na zájezdech a doteď do studia stěhujeme aparaturu, kterou na nich používáme. Z auta nahoru a pak zase zpátky. A stěhujeme tam také různé věci z hlavního sálu. Teď tam uděláme pevnou světelnou a zvukovou instalaci," dodala ředitelka divadla, které v Liberci funguje od roku 1949. Vzniklo jako jedna z prvních profesionálních loutkových scén v bývalém Československu.
Aktuální tvorba Naivního divadla je zaměřená na loutková či výtvarná představení pro děti a mládež. Ročně odehraje na 300 představení pro více než 40.000 diváků nejen v České republice, ale i v zahraničí. Letos by mělo hospodařit zhruba s 31 miliony korun, dvě třetiny nákladů zaplatí z příspěvku od svého zřizovatele, což je město. Od kraje dostane Naivní divadlo kromě dotace na rekonstrukci studia také 530.000 korun na podporu činnosti.
"Naivní divadlo lidé většinou vnímají jako samozřejmou součást kulturní nabídky. Představení nenavštěvují jen liberecké rodiny a školy, ale sjíždějí se z dalekého okolí celého kraje. Představení jsou neustále vyprodána a není divu. Tvorba, kterou divadlo nabízí, je mimořádná nejen v krajském, republikovém, ale i mezinárodním kontextu. I proto je jeho podpora důležitá," uvedla v tiskové zprávě kraje náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).