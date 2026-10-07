Naivní divadlo v Liberci uvede hru o zvířecí školní třídě na dobrodružném výletě

Loutkovou inscenaci Vzhůru na Šelmberk! chystá Naivní divadlo v Liberci. Příběh o zvířecí školní třídě na dobrodružném výletě bude mít premiéru v sobotu. Inscenaci určenou pro děti od šesti let připravil tým pod vedením režisérky Johany Šulík Bártové, která před dvěma lety v Liberci nastudovala inscenaci Akce Rosomák, řekl dnes ČTK dramaturg Naivního divadla Vít Peřina.
"Takže jsme ji oslovili znovu, aby se k nám vrátila se svým týmem, který tvoří opět výtvarník Robert Smolík, který je v Naivním divadle dobře známý svými scénografiemi, a také její muž, hudebník a mimo jiné i výtvarník, ale v případě této inscenace pouze hudebník, Jakub Šulík," dodal Peřina.
V inscenaci hrají čtyři herci a jedna herečka, kterou je letošní držitelka Ceny Thálie za loutkové divadlo Diana Čičmanová. "Je to příběh o zvířecí školní třídě, která vyráží na třídní výlet, který se nečekaně zamotá. Jelikož pan učitel Mravenečník, protože se pohybujeme ve zvířecím světě, cítí, že v jeho třídě vztahy nefungují tak, jak by měly, tak objedná teambuildingovou dobrodružnou výpravu na hrad, kde se pořádají únikové hry pro kolektivy tohoto typu, jak se dočetl v inzerátu," uvedl Peřina. Třídu tvoří například surikata, luskoun, ježek, vydra či skunk. Zda se jim povede při výpravě stmelit, nechtěl dramaturg dopředu prozrazovat.
Právě hledání společné řeči, přijímání odlišností a schopnost spolupracovat tvoří jeden z hlavních motivů inscenace. "Téma hledání, kde je mi dobře, kdo jsem a obecně přijímání v kolektivu se pro mě stalo mimořádně aktuální po tom, co jsem nastoupila do školství. Je to něco, čím si musíme každý projít, ať jsme introverti, nebo extroverti. Jsem přesvědčená, že tato cesta může být méně trnitá, pokud nám okolí naslouchá, je respektující a citlivé. Především pak v dětském kolektivu," řekla režisérka Šulík Bártová, která je zároveň i pedagožka.
K převyprávění příběhu o zvířecí třídě využijí herci dva typy loutek. "Hrají s velkými manekýny a zároveň s drobnými spodovými loutkami. To znamená, hrají jak odkrytě vepředu na pohyblivých stolech, kde vidí diváci herce i s manekýny na jevišti, tak zároveň odchází do zadní části scény, kde hrají v různých kukátcích, které se komiksovým způsobem otvírají a v nichž se hraje většinou spodovými loutkami, ale rovněž i manekýny, kde je to pak zase takové poloiluzivní, poloodkryté vodění," dodal Peřina.