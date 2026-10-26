Náměstí u liberecké radnice na Vánoce opět ozdobí smrk

Vánočním stromem na náměstí u radnice v Liberci bude stejně jako loni smrk ztepilý. Dobrovolní hasiči ho přivezou ze zahrady v Selské ulici na státní svátek 17. listopadu. Slavnostní rozsvícení bude o tři dny později, na náměstí zůstane vánoční strom do Tří králů. ČTK o tom dnes informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.
Vánoční strom u radnice bude mít na výšku v Liberci obvyklých 14,5 metru. "Jedná se o poměrně rozkladitý smrk ztepilý, přičemž právě jeho poměrně bohatá a košatá koruna jej předurčuje k využití jako symbolu Vánoc před historickou radnicí," uvedla Kodymová.
Na stromě bude jedna žlutá vrcholová hvězda o průměru 130 centimetrů, 15 hvězd žlutobílých speciálně vyrobených pro Liberec o průměru 70 centimetrů a dalších 20 bílých hvězd o velikosti 40 centimetrů. "Toto bude doplněno dvěma druhy venkovních světelných stringů, řetězů s více než 4000 LED žárovkami. Světelné ozdoby pak doplní 73 skleněných koulí o průměru 15 až 30 centimetrů vyrobených ve Střední umělockoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě," dodala Kodymová.
Okolo vánočního stromu budou i letos hlavní vánoční trhy Liberce. Začnou 26. listopadu a potrvají do 23. prosince. "Tržnice letos čítá 40 prodejních stánků. Občerstvení u vánočního stromu na náměstí bude, kromě Štědrého dne, otevřené až do 31. prosince," uvedla mluvčí. Doplňková tržnice bude i v dolním centru města na Soukenném náměstí. Součástí trhů bude každodenní kulturní program.