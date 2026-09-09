Brutální napadení v baru. Muž útočil boxerem, ztloukl i náhodného hosta

Dramatická situace se odehrála v pátek v jednom z českolipských barů po desáté hodině večer. O útoku informovala televize CNN Prima NEWS. Incident v baru zachytilo několik kamer.
Na záběrech je vidět muž, který s nasazeným kovovým boxerem udeří člena security u dveří baru a následně se pustí i do jeho kolegy, který ho brání.
„Byl to promyšlený, cílený útok. Na kamerách je vidět, jak si cestou po schodech nahoru nasazuje kovový boxer, se kterým mě pak udeřil do oblasti spánku,“ popsal televizi napadený muž.
Napadení dokázali útok společnými silami odvrátit a vytlačili agresora i s jeho mladším komplicem na schody. „Dál jsme za nimi nešli a doteď si to vyčítám, protože ten člověk u vchodu napadl dalšího hosta, který se tam v tu chvíli ocitl zcela náhodou,“ říká první napadený muž.
I toto napadení je na záznamu z kamery vidět. Agresor se ve vchodových dveřích srazil s mladíkem, který vcházel dovnitř, a začal ho surově bít pěstí do hlavy i do břicha. Ve chvíli, kdy svou oběť držel kolem krku, přiběhl útočníkův komplic a udeřil bezmocného napadeného pěstí do břicha.
Akt pomsty
Policistům se agresory podařilo záhy zadržet. „Zjišťujeme všechny okolnosti a souvislosti, mimo jiné budeme vyhodnocovat zadokumentované podklady včetně vyžádaných lékařských zpráv za účelem stanovení právní kvalifikace případu,“ potvrdila policejní mluvčí Ivana Baláková.
Útočník televizi řekl, že šlo o akt pomsty. Muž, na kterého zaútočil v baru, prý o týden dříve nepomohl jeho synovi, kterého při jiné potyčce před barem pobodali. „Sekuriťáci se na to jen dívali, tak mě to naštvalo. Opil jsem se, ale neměl jsem v úmyslu, že tam půjdu,“ popsal agresor.
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Českolipská policie potvrzuje, že konflikt, při kterém došlo k pobodání, rovněž vyšetřuje. Napadaný člen ochranky ale u toho dle svých slov tehdy nebyl.
Útočník tvrdí, že mladou oběť na chodbě lituje. Napadeného muže v baru mu ale prý líto není. „Ten už provokoval dřív,“ sdělil násilník.