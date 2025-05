Obžalovanému Quang Hung Phungovi hrozí až výjimečný trest, neboť útok vedl vůči těhotné ženě a vícero lidem. Soud bude odpoledne pokračovat výslechy dalších svědků.

Incident se stal loni 15. března odpoledne v Mánesově ulici v Jablonci a podle obžaloby byl důsledkem sporu obou mužů spojených s provozováním restaurace, kterou společně založili před několika lety.

Obžalovaný muž na ulici nejprve zasadil sekáčkem dlouhým 32 centimetrů čtyři údery do hlavy svého bývalého obchodního partnera. Poté zasáhl třikrát do hlavy i jeho o čtyři roky mladší manželku, která byla v té době v pátém měsíci těhotenství a která přiběhla svému muži na pomoc.

„Nečekal jsem to,“ řekl u soudu napadený muž, který má dodnes přes polovinu lebky viditelnou jizvu. Podle něj napadení nepředcházela žádná hádka a spolu se klidně bavili o nedoplatku na elektřině ve výši 400 tisíc korun za provoz restaurace.

„Ptal se, zda zaplatím,“ uvedl napadený muž. Řekl, že to odmítl, což zdůvodnil tím, že mu obžalovaný dluží peníze za jeho předchozí investice do restaurace. „Říkal, že to nevadí, že se jen ptal a že se o to (nedoplatek) postará,“ uvedl poškozený.

Strach o manželku

Poté podle něj od obžalovaného odcházel a jen zahlédl, jak otevírá kufr a něco z něj bere. „Udělal jsem dva kroky, viděl jsem, že je za mnou a najednou jsem padal na ulici,“ řekl poškozený. Podle něj ho první rána ochromila, takže nemohl nic dělat, navíc ho obžalovaný držel.

„Byl jsme nepohyblivý a jen se snažil uhýbat hlavou, abych se vyhýbal těm smrtelným ranám,“ uvedl. Přiznal, že nečekal, že přežije. „V tu chvíli jsem čekal smrt a bál se o manželku,“ dodal poškozený, který prodělal tři operace hlavy a fyzické i psychické následky má dodnes.

Obžalovaný před soudem při minulém líčení útok popsal odlišně. Podle něj mu předcházela hádka, v níž mu muž, jehož poté napadl, nejprve vyhrožoval. Sekáček s dalšími noži připravenými k broušení měl v kufru svého auta. U soudu obžalovaný uvedl, že původně chtěl z kufru vytáhnout jen nějaký dokument, když však uslyšel slovo, jež v překladu do češtiny znamená úplná likvidace, sáhl po sekáčku a zaútočil. „Moc si to nepamatuji, choval jsem se jako nepříčetný blázen,“ uvedl obžalovaný.

Rozdílné verze podali u soudu oba muži i co se týče jejich společného podnikání. Shodli se jen na tom, že se před čtyřmi lety dohodli na založení restaurace v Jablonci, jež byla v provozu od roku 2022. Rozpory jsou mezi nimi v tom, kdo komu a kolik dluží peněz a kdo se při společném podnikání choval nečestně a toho druhého okradl. Dnes restaurace patří poškozenému muži, který na sebe převzal i předchozí dluhy.