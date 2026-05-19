Další náplavka v Liberci vyjde na 64 milionů. Zmizí parkoviště, přibude lávka

„Jde o část na protějším břehu od krajské náplavky s tím, že prostor by měl být propojen a vytvoří hezké pobytové zázemí v dolní části města,“ podotkla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová. Dodala, že vítěznou firmou je PK Advisory s cenou 64 milionů korun. Firma zároveň pracuje na liberecké přehradě.
Úpravy se týkají území mezi ulicemi 1. máje, U Nisy, U Jezu, okolí sídla správy CHKO Jizerské hory a navazují na vybudovaný parkovací dům. Součástí projektu by měla být i lávka pro pěší, která oba břehy propojí.
Parkovací místa se přesunou
Město chce celý park rozšířit a doplnit o novou výsadbu zeleně a okrasných květin. Současné parkoviště vedle parku by jeho rozšířením mělo zaniknout.
„Nahrazení parkovacích míst se uskutečnilo v novém parkovacím domě a nová parkovací místa vzniknou ještě v ulici 1. máje,“ zmínil v minulosti náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.
Do výběrového řízení se přihlásila pouze jedna firma. Podle vedení města to není v současné situaci výjimečné. „V současné době je vypsáno poměrně dost zakázek. Obce uvolňují velké množství peněz a snaží se investovat dřív, než se ceny zvýší,“ vysvětlil primátor Jaroslav Zámečník.
|
Další změna pro libereckou náplavku. Město opraví druhý břeh Nisy
Podle radnice firma splnila všechny podmínky a obstála i při doplňujících dotazech. Návrh přípravné fáze provedla Kancelář architektury města (KAM). Na projektové dokumentaci pracovala společnost Re:architekti, která vypracovala i návrh krajské náplavky. „Tím pádem by to mělo mít i podobného ducha a mělo by to na sebe navazovat,“ podotkla Prachařová.
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií. „Čerpáme dotaci v rámci integrovaného území ITI. Měla by činit zhruba 30 procent uznatelných nákladů ze zakázky, to znamená něco přes 20 milionů korun,“ uvedla náměstkyně Prachařová. Podle ní by náplavka měla být hotová v roce 2027.
|
24. března 2026