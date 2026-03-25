Náplavku u svého sídla chce Liberecký kraj přejmenovat na nábřeží Karla Hubáčka

Novou náplavku Lužické Nisy u svého sídla chce Liberecký kraj přejmenovat na nábřeží Karla Hubáčka. Novinářům to dnes řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).Tato část Liberce prošla v posledních letech zásadní proměnou, budovy kraj zrekonstruoval, postavil parkovací dům a z nevzhledného parkoviště vznikl prostor určený k setkávání, který otevřel i cestu k řece. Proměna lokality stála od roku 2014 Liberecký kraj zhruba miliardu korun.
"Po nějaké debatě i s rodinou Hubáčkových jsme dospěli k názoru, že bychom Statutárnímu městu Liberci chtěli navrhnout přejmenovat ulici U Jezu na nábřeží Karla Hubáčka. V Liberci existuje Hubáčkova ulice, je někde u Průmyslové zóny Jih, ale zdá se nám, že sídlo kraje a centrum města by jméno pana architekta Hubáčka mohly připomenout ještě důstojnějším způsobem, rozhodnutí je ale na městě," doplnil hejtman. Dotčeno by podle něj bylo změnou 33 právnických osob včetně krajského úřadu, ale žádná fyzická osoba.
Projekt obnovy lokality začal v roce 2014, kdy Liberecký kraj koupil od VÚTS (dříve Výzkumný ústav textilních strojů) budovy a pozemky v sousedství svého sídla. Za areál o rozloze více než 11.000 metrů čtverečních zaplatil 125 milionů korun. Další stamiliony investoval kraj do rekonstrukce budov, z bývalé administrativní budovy je dnes Evropský dům, v někdejších dílnách je kromě jiného krajský podnikatelský inkubátor Lipo.ink. Počátkem roku 2024 dokončil kraj parkovací dům pro 244 aut, na podzim pak navázaly práce na náplavce.
Okolí krajského sídla, které dřív sloužilo hlavně jako parkoviště, se změnilo v prostor k relaxaci i setkávání, obnovy se dočkal zanedbaný park. Krajský úřad dostal nový přímý vstup přes lávku, se kterou počítal už původní projekt architekta Zdeňka Plesníka na konci 60. let minulého století. Schodiště umožňuje návštěvníkovi sejít k řece a namočit si nohy ve vodě. Přibyl stánek s občerstvením a toaletami, vodní prvek i dětské hřiště, nábřeží zdobí plastika Magdaleny Jetelové v podobě čtyř obřích nohou. Náplavka přišla kraj na 155 milionů korun.
Na projekt chce ještě letos svou částí navázat město Liberec, náklady odhaduje na 64 milionů korun. Úprava čeká okolí Rybníčku a Šolcova domu. Asi nejzásadnější změnou bude zrušení městského parkoviště a rozšíření přilehlého parku. "Těch věcí, které by to mělo řešit, je tam víc. Bude to nejen úprava parku, ale i protipovodňová opatření, navázaná je k tomu cyklostezka a zeleň," řekla náměstkyně primátora Šárka Prachařová (za ANO).