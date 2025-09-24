Kopy do obličeje, dupání po hlavě, házení na beton. Muži v parku brutálně zbili ženu

Autor: lav
  13:12aktualizováno  13:44
Na brutální bití ženy v městském parku upozornil obyvatel Jablonce nad Nisou. Na videu z Tyršových sadů, které zveřejnil na Facebooku, dva muži střídavě kopou do obličeje starší ženu, dávají jí pěstí a smýkají s ní o zem. Policie incident, k němuž došlo o víkendu, vyšetřuje.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Dva dospělí chlapi doslova házejí starší bezdomovkyni na beton, kopou do obličeje, dupou na hlavu,“ popisuje Jaroslav Horna, co viděl a natočil z okna v neděli 21. září kolem půl sedmé večer.

Obratem zavolal na městskou policii. „Poslouchám furt tu stejnou pohádku, co všichni, co doteď volali – že bezdomovcům můžou dát maximálně pokutu. Bez důkazů mají svázané ruce a tak dále. Ale že pošlou hlídku,“ přibližuje svědek násilného činu hovor na tísňovou linku.

Ve chvíli, kdy vyšel ven, už byli na místě strážníci. Podle jeho slov však oba agresory pustili. „Ptám se, jestli to myslí vážně, že je pouští, ať se podívají na tu paní. Říkám, že mám video, jak ji bijou. A oni na mě, že paní tvrdí, že si to udělala sama,“ sdílí v příspěvku Horna.

„Druhý den vidím jednoho z dvou chlapů sedět na tom samém místě, popíjet vínečko, kouřit špačky. Nevím, jak vy, ale dupání na hlavu člověku, co leží na zemi a nebrání se, je za mě pokus o vraždu!“ uzavírá s tím, že Tyršovy sady považuje za velký squat a že on ani jeho blízcí se v Jablonci necítí bezpečně.

Obávaný park v Jablonci čeká přeměna, do soutěže se přihlásil jediný ateliér

Podle primátora města Miloše Veleho hlídka strážníků dorazila do parku bezprostředně po hlášení o konzumaci alkoholu, které došlo na dispečink městské policie v 18.20.

„Čtyři minuty po prvním ohlášení přišlo druhé, tentokrát o fyzickém násilí ve skupině. Strážníci na místě zmapovali situaci, poskytli první pomoc zraněné ženě a zavolali záchranku. Oba podezřelé podle zákona omezili na svobodě a přesně podle zákona přivolali Policii ČR,“ reagoval dnes primátor v prohlášení na výtky k činnosti městské policie.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev uvedl, že žena utrpěla lehké poranění, se kterým ji sanitka odvezla do jablonecké nemocnice.

„Zasahovali jsme ve spolupráci s městskou a státní policií. Žena byla při vědomí a s posádkou komunikovala,“ konstatoval Georgiev.

S videem pracujeme, říká policie

Podle své krajské mluvčí Dagmar Sochorové policie případ intenzivně šetří. „Pracujeme s videem, které se včera objevilo na sociálních sítích,“ potvrdila.

„Ve věci jsme již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečinu výtržnictví,“ dodala s tím, že policie se v rámci zvýšeného výkonu služby na dotčenou lokalitu zaměří.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se...

24. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

V proluce areálu Automatických mlýnů v Pardubicích plánuje Nadace Automatické mlýny postavit pět budov. Pro svůj projekt v současnosti hledá partnery. Objekty nabídnou bydlení, parkování i služby.

24. září 2025  16:02

Muž pod vlivem drog v Děčíně údajně ohrožoval několik lidí nožem,hrozí mu vězení

Policisté obvinili 30letého muže, který podle nich v Děčíně ohrožoval pod vlivem drog několik lidí nožem. Nejprve se zaměřil na 19letého mladíka, poté...

24. září 2025  14:27,  aktualizováno  14:27

Kardiologové v Brně šetrným zákrokem ročně pomohou více než 100 lidem

Speciální metodou implantace srdeční chlopně zvanou TAVI vrátí lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) do plnohodnotného života přes 100 lidí se...

24. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko vs. Írán se blíží. Víme, kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale a kdo je favorit

Česko žije volejbalem! Reprezentace na mistrovství světa na Filipínách zvládla těžkou základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. V kolik startuje...

24. září 2025  15:46

Co takhle domeček na pláži? V zahraničí koupíte vilu nebo byt levněji než v Česku garáž

Dvoupatrová garáž na okraji sídliště v pražských Kunraticích. Jedno stání je tu momentálně v nabídce – za 1,6 milionu korun. Před dvaceti lety stálo necelých tři sta tisíc...

24. září 2025  15:42


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.