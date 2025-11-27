VIDEO: Pěsti a kopance do hlavy. Brutální rvačku dětí u školy řeší policie

Autor: lav, hop
  15:02
Brutální bitku školáků, k níž došlo poblíž českolipské školy v úterý odpoledne, natočilo jedno z dětí na telefon. Na záznamu je vidět chlapec, jak pěstmi tluče do hlavy dívku schoulenou u plotu, načež se na něj vrhne jedno z kolemjdoucích děvčat. Strhne chlapce na zem, kolenem ho začne kopat do hlavy a za vyděšeného křiku dětí ležícího chlapce bouchá pěstmi. Případem se nyní zabývá policie.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Má dcera šla ze školy a viděla před školou, jak chlapec mlátí hrozným způsobem dívku. Škrtil ji a dával pěstí do hlavy. Kdyby má dcera nezasáhla, bůhví, jak by to dopadlo,“ sdělila žena, jejíž totožnost redakce iDNES.cz zná, ale přeje si zůstat v anonymitě.

Podle ní byla škrcená dívka chlapcem šikanována už delší dobu jak venku, tak ve škole i o přestávkách na chodbě. „Ale to dcera neviděla ve škole, o přestávkách chodí za svými kamarádkami. Hrozné je, že si toho hlavně nevšimli učitelé,“ dodává žena, podle níž školák dostal od její dcery zaslouženě.

„Doufám, že si pro příště uvědomí, že dívky se nemlátí a rozmyslí si, že to bylo špatně. Teď poznal, že ho může zmlátit stejným způsobem i holka a poznal, jaké to je,“ uvedla žena, jejíž dceru prý ve středu vyhledala ve škole policie, která celý případ vyšetřuje.

VIDEO: Dětský gang napadl dva chlapce v Liberci, náměstek apeluje na Rakušana

„Bude se to řešit, řekli, že z toho bude mít velké problémy a že prý to měla naplánované; přitom to není pravda. Maminka té dívky šla do školy a poděkovala mé dceři osobně a šla s ní k doktorovi, aby měli důkaz, že je pomlácená a delší dobu šikanovaná,“ uzavřela matka nebojácné dívky.

Ostatní aktéry fyzické potyčky se redakci iDNES.cz nepodařilo identifikovat. Známé jí není ani to, co se na ulici dělo před začátkem nahrávky, nebo jaké vztahy mezi jednotlivými dětmi panovaly.

Ředitel českolipské ZŠ Sever Pavel Černý se však ve středu ohradil proti tvrzení, že by na škole docházelo k šikaně: „Není to pravda, veškeré tyto věci samozřejmě řešíme.“ Potvrdil, že incident vyšetřuje policie s tím, že další komentář poskytovat nebude. „S policií je dohoda, že nebudeme nic dalšího sdělovat, jsou to mladiství,“ konstatoval Černý.

Česká školní inspekce (ČŠI) v souvislosti se ZŠ Sever řešila v říjnu 2024 jednu stížnost, ta se však podle náměstka ústředního školního inspektora Karla Kováře netýkala šikany mezi žáky a nakonec ji vyhodnotili jako nedůvodnou.

Šikana se dnes šíří jako epidemie, říká k dění v Hodoníně psychoterapeut Kolář

„Současně ČŠI nemá žádné informace o tom, že by se na uvedené základní škole dlouhodobě vyskytovaly problémy se šikanou či obdobnými patologickými jevy,“ doplnil Kovář.

O rvačce, k níž před dvěma dny u školy došlo, nemá podle něj ČŠI informace, protože se na příslušný inspektorát nikdo neobránil. „Událost není předmětem šetření ČŠI,“ osvětlil Kovář.

Stovky pochvalných komentářů

Případem se zabývá obvodní oddělení policie v České Lípě, které podle mluvčí Ivany Balákové zjišťuje detailní informace. „O incidentu, který proběhl v České Lípě mezi nezletilými žáky v úterý 25. listopadu v odpoledních hodinách, jsme se dozvěděli 26. listopadu odpoledne od kolegů z městské policie,“ popsala Baláková. Strážníci se o něj začali zajímat na základě publikovaného videa.

Vzhledem k věku školáků zůstanou policejní zjištění neveřejná.

Čtrnáctiletý útočník kopal mladšího chlapce do hlavy, děti si rvačku natáčely

„Abychom předešli případným spekulacím na sociálních sítích, potvrzujeme jen to, že podle nám dostupných informací nikomu nevzniklo zranění vážnějšího charakteru a šlo jen o následky v podobě pohmožděnin a škrábanců,“ uvedla s dodatkem, že českolipské obvodní oddělení kromě zmíněného incidentu nevede žádná jiná oznámení, která by se týkala násilných deliktů mezi dětmi.

Video rvačky, které kolovalo na sociálních sítích, zaznamenalo kolem půl milionu zhlédnutí, než bylo ve středu navečer staženo z Facebooku. Některým sledujícím neušlo, že je na něm vidět policejní auto. „Ve stejné ulici sídlí služebna policie hlídkové služby, která tam parkuje auta. Takže na místě se v době incidentu žádný policista nenacházel,“ uvedla na pravou míru policejní mluvčí.

Drtivá většina z mnoha set komentujících pak vyjádřila obdiv dívce z videozáznamu, která chlapce pěstmi a kopy do hlavy zpacifikovala.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Základní škola se na dva dny promění v prales plný žab, želv a chameleonů

Pralesnička strašná je v exotické přírodě, kde konzumuje mravence, jedovatá. V...

Chameleoni, želvy nebo třeba exotické druhy žab. Navzdory nyní panujícímu počasí si mohou lidé v Herálci na Žďársku připadat jako v tropech. Stačí zamířit na novou výstavu chovatele Jakuba Zerzánka....

27. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Kraj hodlá přispět na obnovu pavilonu a voliéry v Podzámecké zahradě v Kroměříži

ilustrační snímek

Zlínský kraj plánuje finančně podpořit obnovu dalších dvou historických objektů v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Na opravy terasy Rybářského pavilonu a...

27. listopadu 2025  14:10,  aktualizováno  14:10

Zámky na Opavsku a Bruntálsku lákají na vánoční atmosféru šlechtických rodů

ilustrační snímek

Zámky v Moravskoslezském kraji se připravují na poslední velké akce letošního roku. Bude mezi nimi výstava betlémů či ukázka vánočního života šlechtických...

27. listopadu 2025  14:03,  aktualizováno  14:03

Spor o reklamu v pražské MHD trvá. Městský soud potvrdil neplatnost smlouvy

Velkoplošná obrazovka ve stanici metra Můstek v Praze

Městský soud v Praze ve čtvrtek potvrdil dřívější rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 o zamítnutí žaloby, kterou se firma Rencar domáhala určení platnosti smlouvy na pronájem reklamních ploch v MHD...

27. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zanedbané a nevyspalé děti musely žebrat o jídlo, soudí partnery za týrání

Seniora soudí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Týrání dětí začal ve čtvrtek projednávat českobudějovický krajský soud. Otevřel tím příběh početné rodiny, ve které jsou dva dospělí obžalováni z týrání a ohrožování výchovy nezletilých. Hrozí jim až...

27. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Oslava Mikuláše na kolejích. Parní krásky doprovodí speciální historické vlaky

Mikulášský vlak ve Svitavách (3. prosince 2017)

Velkým množstvím Mikulášů, čertů a andělů se to bude už o tomto víkendu hemžit na mnoha vlakových zastávkách a ve stanicích na Orlickoústecku a Svitavsku. V oblacích kouře a páry budou mikulášské...

27. listopadu 2025  15:32

Ve Vsetíně se otevřela zrekonstruovaná centrální budova knihovny

Ve VsetĂ­nÄ› se otevĹ™ela zrekonstruovanĂˇ centrĂˇlnĂ­ budova knihovny

Ve Vsetíně se dnes otevřela zrekonstruovaná centrální budova Masarykovy veřejné knihovny a turistického informačního centra na Dolním náměstí. Rekonstrukce...

27. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  13:45

Doprava není jen pro kluky. Kampaň ukazuje, která MHD má nejvíce řidiček

Řidičkou trolejbusu v Ústí se Zuzana Dručkovová stala před třemi roky a životní...

Ženy dnes tvoří téměř 18 procent všech zaměstnanců dopravních podniků. Přímo za volantem jich ale sedí pouze 12 procent. Nejvyšší podíl žen má Dopravní společnost Zlín–Otrokovice. Kampaň Holky jedou!...

27. listopadu 2025  15:22

Na klášterecké městské střední škole studuje prvních deset budoucích zahradníků

ilustrační snímek

Prvních deset studentů studuje od září obor zahradnické práce na Střední a základní škole Petlérská v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Praxe vykonávají v...

27. listopadu 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Bitvu u Slavkova představuje výstava u české ambasády v Paříži

ilustrační snímek

Události 2. prosince roku 1805, kdy se u Slavkova střetla vojska tří císařů, představuje od středy panelová výstava u české ambasády v Paříži. Zhruba po měsíci...

27. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Vysočině jsou místy upravené stopy pro běžkaře, vlekaři zatím vyrábějí sníh

ilustrační snímek

Na Vysočině jsou v některých místech projeté stopy pro běžkaře. Lyžovat se dá u Nového Města na Moravě, kde napadlo deset až 15 centimetrů sněhu, například u...

27. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

Bezdružice na Tachovsku připravují zónu se 74 parcelami, má zabránit odlivu lidí

ilustrační snímek

Bezdružice na Tachovsku připravují bytovou zónu se 74 parcelami. Chtějí tak zabránit dlouhodobému poklesu počtu obyvatel. Město už má projekt se stavebním...

27. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.