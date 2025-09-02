Filmaři točí v Českém ráji, zamilovaný Mišík zažije drama na Troskách

Jan Pešek
  12:22
Herecké hvězdy, kaskadérské kousky, gotický hrad Trosky. Filmaři v těchto dnech natáčí v Českém ráji komedii o rodinné dovolené. Film bude mít premiéru příští rok v létě.

„Natáčíme tu celovečerní film Dovolená v Českém ráji, což je taková trošku jiná letní komedie,“ vysvětluje režisér a scenárista Adam Koloman Rybanský, kterého proslavil snímek Kdyby radši hořelo.

Film bude o rodině Svobodových. „Otec si chtěl splnit svůj sen a jet pod stan do kempu v Českém ráji, zatímco manželka by radši trávila dovolenou u moře. Jenže má smůlu a jede se pod stan. Otec to jednoho dne přežene s alkoholem a ztratí se na tři dny v lese. Je to vlastně film o hledání – o hledání cesty zpět k sobě mezi partnery, kteří jsou spolu už hodně dlouho,“ pokračuje režisér.

Josefína Prachařová a Adam Mišík během natáčení filmu Dovolená v Českém ráji (1. září 2025)
Režisér Adam Koloman Rybanský (vlevo) uděluje pokyny Josefíně Prachařové a Adamu Mišíkovi. (1. září 2025)
Adam Mišík a Josefína Prachařová během natáčení filmu Dovolená v Českém ráji (1. září 2025)
Režisér Adam Koloman Rybanský (vpravo) uděluje pokyny Josefíně Prachařové a Adamu Mišíkovi. (1. září 2025)
Josefína Prachařová a Adam Mišík během natáčení filmu Dovolená v Českém ráji (1. září 2025)
11 fotografií

Otce Milana hraje Tomáš Jeřábek, jeho manželku Týnu Magdalena Borová. Dále se ve filmu objeví Saša Rašilov, Petr Čtvrtníček, Adam Mišík, Josefína Prachařová nebo Pavel Nový.

Většina scén vzniká přímo v Českém ráji, ať už na Troskách, v lesích nebo v kempu Čertoryje, který ve filmu získal jméno Komár.

„Český ráj miluju. Znamená pro mě esenci české přírody. Narodil jsem se v Hradci Králové a celý život jsem prožil v Třebechovicích pod Orebem, odkud to na Trosky není vůbec daleko. Několikrát jsem tu byl v dětství a v posledních letech jsem s krosnou prochodil Český ráj křížem krážem,“ přibližuje svůj vztah k Českému ráji režisér, který si uvědomuje, že se na podobných místech natáčel i slavný snímek Jak dostat tatínka do polepšovny.

Komedií Marie Poledňákové se ale neinspiroval. „Je pravda, že náš kemp je velice blízko místům, kde se natáčelo Jak dostat tatínka do polepšovny. Je kousek od Věžického rybníku, ale je to náhoda.“

Adam Mišík pod dohledem kaskadérů

Jednou z hvězd filmu je zpěvák a herec Adam Mišík. „Hraju Tomáše, který tvoří čerstvě zamilovaný pár s Julií,“ představuje svoji postavu osmadvacetiletý muzikant, který si v jedné scéně střihne i kaskadérské číslo.

„Nebylo nutno žádných velkých příprav. Ale máme tady super tým kaskadérů, kdyby se něco událo,“ poodhaluje Mišík, který oproti režisérovi Český ráj teprve poznává.

„Dneska jsem tu poprvé, možná jako malý jsem tu byl s mamkou. Ale ještě jsem neměl šanci to tu poznat. Naštěstí tu točím několik dní, takže jsem rád, že je to něco jiného, než točit někde v ateliérech.“

Skály, kde dostali tatínka do polepšovny, hledejte u rybníků v Českém ráji

Natáčení se účastní i několik desítek komparzistů, kteří přijeli z celého Česka. „Jsem z Děčína, ale znám to tu, protože máme na Branžeži chalupu,“ vysvětluje komparzista Tomáš Kolman a popisuje jednu ze scén. „Byl jsem součástí skupinky turistů, kteří přicházejí na nádvoří, rozkoukávají se, poznávají okolí nebo nakupují suvenýry.“

První zkušenost s natáčením má za sebou komparzistka Jitka Kadečková. „Ještě jsem nikdy v ničem nehrála, tak jsem to chtěla vyzkoušet. Nejvíc mě zaujalo, že je to v Českém ráji, protože odtud bydlím kousek, v Jenišovicích u Turnova.“ I ona ztvárňuje jednu z turistek. „Chodili jsme asi osmdesátkrát po schodech.“

Pokud půjde vše podle plánů, Dovolenou v Českém ráji spatří diváci příští léto.

