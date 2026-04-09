Natáčení filmu omezí příští týden parkování i přístup na Ještěd

Natáčení filmu s pracovním názvem Kosmonaut omezí příští týden od pondělí parkování i přístup na vrchol Ještědu v Liberci. Scény bude filmový štáb Netflixu natáčet v Hotelu Ještěd i okolí. Na svém webu o tom informovala městská filmová kancelář Liberce.
Kvůli natáčení bude příští týden od pondělí do čtvrtka uzavřené parkoviště Ještědka i vjezd k horskému hotelu s vysílačem. Samotný hotel, který je národní kulturní památkou, bude nepřístupný kvůli natáčení od pondělí do středy.
Děj připravovaného filmu je založený na skutečných událostech a odehrává se v druhé polovině 70. let 20. století. Ukazuje zákulisí výběru a přípravy vojenských pilotů pro kosmické lety. Režisérem filmu je Łukasz Pawłowski, který získal i cenu za nejlepší polský celovečerní film.