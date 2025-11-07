„Seriál přenese diváky do prostředí newyorské smetánky 70. let 19. století a navazuje na stejnojmenný oceňovaný film z roku 1993 v režii Martina Scorseseho,“ říká Jan Král z tiskového oddělení liberecké radnice.
V hlavních rolích se představí Kristine Frosethová, Ben Radcliffe, Camila Morroneová a Margo Martindaleová. Režie se ujaly Shannon Murphyová, Lisa Bruhlmannová a Natalia Leiteová.
Mezi další lokace filmaři zařadili areál Intexu ve Vratislavicích nad Nisou. Samotné natáčení je naplánováno na radnici na pondělí 10. listopadu, přípravy však začnou už v sobotu. Obyvatelé města tak musí počítat s řadou komplikací, které se týkají především parkování.
To bude od sobotního rána omezené před vstupem do radnice a z její boční strany, v ulici 5. května podél prostoru před Plazou a dále v ulicích Kostelní a Železná. Od neděle pak musí řidiči počítat s omezením na Vavřincově vrchu a před budovami pošty a Divadla F. X. Šaldy.
„Děkujeme za pochopení a omlouváme se řidičům a návštěvníkům radnice za případné komplikace,“ dodává Král.